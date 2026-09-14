„Опасен чар“ с Любо Нейков и Силвия Петкова идва на театралната сцена в Пловдив

Култовата история, вдъхновена от филма с Тодор Колев, ще гостува под тепетата на 27 септември

Една от най-популярните български истории за измами, доверие и човешки слабости излиза от екрана и за първи път ще оживее на театралната сцена. ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен представя спектакъла „Опасен чар“, вдъхновен от едноименния култов филм с Тодор Колев.

След премиерата си в Шумен на 19 септември, постановката ще гостува и в Пловдив на 27 септември.

Сценичната версия е дело на режисьора Николай Гундеров, който превръща познатата история в динамична комедия, изпълнена с хумор, комични обрати, клоунади и ситуационен смях. В спектакъла специално участие има и група „Джанго Зе“.

Авторите подчертават, че постановката не се стреми да пресъздаде филма, а изгражда собствен театрален свят, вдъхновен от прозата и хумора на Свобода Бъчварова.

В центъра на историята е Генчо Гунчев – обаятелен измамник, който сменя самоличности с лекота и умее да печели доверието на хората. Зад комичните му превъплъщения обаче спектакълът поставя въпроси, които звучат актуално и днес – защо се доверяваме на хората, които най-умело ни мамят, и защо понякога измамените изпитват към измамника не само гняв, но дори благодарност.

„Опасен чар“ използва комедията, за да погледне към човешките страхове, заблуди и склонността ни да вярваме в удобни истории. Така познатият сюжет свързва една отминала епоха със съвремието, предлагайки различен поглед към добре познатата история.

В спектакъла участват Любомир Нейков, Силвия Петкова, Стефан Милков, Диана Спасова, Васил Пенов, Александра Михайлова, Антония Гюруди, Ванеса Пеянкова, Веселин Бърборков, Димитрия Милушева, Натали Никова, Нелли Таукчи, Петар Андреев, Росен Караджов и Стефан Мараджиев.

Творческият екип включва още сценографа Николай Николов, костюмографа Александра Йотковска, хореографа Татяна Янева и композитора Данислав Анастасов. Асистент-режисьори са Невена Тодорова и Албена Бабева.

Премиерата е на 19 септември 2026 г. в ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, а пловдивската публика ще може да гледа „Опасен чар“ на 27 септември.