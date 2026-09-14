„Нощ на Ангелите“ събра 156 хил. евро само за трите фестивални дни

„Нощ на Ангелите“ вече е изградена седемгодишна традиция, която превръща Пловдив в столица на доброто. Това е събитие, което надхвърля рамките на обикновен фестивал, то е доказателство, че когато общността е обединена от една кауза, може да създава чудеса и да променя съдби.

156 хиляди евро бяха събрани в трите дни на фестивалния уикенд “Нощ на ангелите” между 11-ти и 13-ти септември тази година. Те бяха генерирани от десетките дейности, които Фондацията организира в т.ч. благотворителен базар, турнири, барове за храни и напитки, и още много други.

Семейства с деца, млади хора, приятели и посетители от различни възрасти станаха неотлъчна част от фестивалът на доброто. И тази година дъждът не ни подмина, но това отново доказва, че желанието на хората да подават ръка е по-силно от всичко. Благодарим ви, че превърнахте този фестивал в едно от най-смислените и градивни неща в България за последните години.

„Нощ на Ангелите“ за поредна година доказва, че благотворителността може да бъде не само апел за помощ, а преживяване, което събира хората и ги кара да станат част от една обща кауза. Фестивалът е сред най-мащабните благотворителни инициативи в страната, а тазгодишното му издан разгърна формата си до три пълни дни с музика, спорт, изкуство, базар и занимания за цялото семейство.

„Всеки път си мислим, че сме достигнали границата на това, което можем да направим, а хората отново ни показват, че можем повече. Още в първия ден видяхме стотици усмихнати лица, семейства, приятели, деца, хора, които са дошли защото искат да бъдат част от нещо смислено. Това е най-голямата сила на „Нощ на Ангелите“ – че превръщаме една тежка човешка битка в общност, в която никой не е сам.“, сподели Зорница Танева, организатор на „Нощ на Ангелите“

Кампанията не спира до тук!

Към събраните средства от фестивала ще се добави и подкрепата на десетки училища и детски градини, които се включват в инициативата „Подари надежда вместо цвете“ на 15 септември.

На 16-ти септември от 19:00 часа предстои футболен куиз организиран от Стефан Лозанов в бирария Фрикс.

Инициативата продължава и на 17 септември, в деня на Вяра, Надежда и Любов , в който над 100 заведения в Пловдив ще дарят процент от оборота си

„Успяхме да съберем тази огромна сума ЗАЕДНО! Всичко това се случи благодарение на неуморния труд и безвъзмездна подкрепата на над 120 доброволци, 50 автори, 30 инструктори, треньори, съдии, безброй участници и изпълнители, спонсорството и подкрепата на над 70 фирми и организации и ВСИЧКИ ВАС – ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА, които посетиха и станаха част от събитието!“, споделиха организаторите от Нощ на Ангелите.

Общата сума пари ще бъде обявена веднага след приключване на кампанията и разпределена по равно между 6-те каузи, които обединяват от “Нощ на Ангелите:

Мирела (12 години) – Бори се със злокачествен тумор в мозъка. След операция лечението ѝ продължава в специализирана клиника в Турция, като само за първия етап са необходими минимум 30 000 евро.

Иван и Беатриче (4 години) – Близнаци, родени преждевременно и диагностицирани с детска церебрална парализа. За специализирана терапия и продължаване на лечението, които да им дадат шанс за самостоятелен живот, са нужни около 121 260 евро.

Калоян (3 г. и 11 мес.) – Малкият боец се бори с рядко генетично заболяване. Ежедневните физиотерапии и постоянни грижи са непосилни за семейството му без нашата помощ.

Любомир – Млад баща и военнослужещ от Асеновград, който след тежък битов инцидент остава парализиран. Шансът му отново да се изправи на крака е свързан с продължителни и интензивни рехабилитации.

Костадинка – Майка на близнаци, която се бори с множествена склероза. Тя се нуждае от роботизирана рехабилитация (около 20 000 евро), която не се покрива от НЗОК, с голямата мечта отново да прегърне децата си, изправена на крака.

Нощ на Ангелите благодари на всички десетки музикални изпълнители, танцьори и актьори, на всички артисти от базара и десетките доброволци. Заедно сме по-силни!

Очакваме ви на 16 и 17 септември, за да станете част от празника на Вярата, Надеждата и Любовта. #ЗаедноПравимДобро

Програмата на събитието можете да следите в социалните мрежи тук: https://www.facebook.com/angelsnight.bg