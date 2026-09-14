Plovdiv Fantasy Week превръща центъра на града в жива история от 21 до 27 септември

Първото издание на фестивала за градски сторителинг Plovdiv Fantasy Week ще преобрази пл. „Стефан Стамболов“ (Копчетата) и Fantasy Не-музея на Пловдив в интерактивна сцена от 21 до 27 септември. В продължение на седем дни посетителите няма да бъдат просто публика, а активни участници, които ще създават, откриват и преживяват града чрез музика, комикси, gaming, cosplay, изкуство и 3D mapping.

Входът за всички събития е свободен, като някои специални формати изискват предварително записване онлайн.

Постоянни градски предизвикателства (21–27 септември) През цялата седмица Пловдив те предизвиква. Разкодирай тайните му самостоятелно чрез градската игра „Античен Майна Town“, интерактивния „Речник на Пловдив“, фото предизвикателството „Фантастичен Пловдив“ и дегустационен маршрут с типични пловдивски храни.

21 септември (Понеделник): Старт на приключението Фестивалът се открива ударно със специалния НЕ-рожден ден на Fantasy Не-музея на Пловдив и Майна Town.

22 септември (Вторник): Игри, Китодар и тайни истории За децата денят предлага арт зона, рисуване на лица и куклен театър с героите от кварталите на Пловдив и Labcoin Quest – Адрес 67. По-големите могат да се впуснат в социалната ролева игра Blood on the Clocktower. Вечерта превключва на съвсем друга честота – среща разговор с Китодар Тодоров, който ще застане зад пулта като DJ с любими хитове от ММ телевизия, успоредно с ексклузивния дегустационен формат „Ракиени истории“ (18+).

23 и 24 септември (Сряда и Четвъртък): Знания, вино и аркади Две поредни вечери, запазени за Plovdiv Quiz, където отборите ще тестват познанията си за града. Успоредно с това текат дегустации на „Винени истории“ (18+), комикс сесии, аркадни класики и блиц турнири по футбол по чорапи (Subsoccer).

25 септември (Петък): Бразилия в Пловдив и светлинно шоу Петък вечер пренася публиката отвъд океана с открит урок по самба, бразилски ритми и тематични коктейли. След залез фасадата на Fantasy Не-музея ще оживее в зрелищен 3D mapping спектакъл.

26 септември (Събота): Изкуство, крафт вкусове и Storytelling Forum Уикендът започва с Арт базар на независими творци и малки брандове. Улиците се изпълват с цвят благодарение на „Графити батъл – Думите на Пловдив“, където артисти ще изрисуват метални варели. Следобедът е запазен за Storytelling Forum – среща с визионери, които пренаписват традиционния разказ чрез комикси, градски игри, музика и AI. Част от форума е подкастът на живо „Градски детектив“ и среща с журналистите Яна Пункина и Радослав Чичев (БНР „Аларма“), които заедно с Гергана Кабаиванова ще разкодират храните на Пловдив. Вечерта завършва с локални крафт бири, музика и 3D mapping.

27 септември (Неделя): Gaming, Cosplay и Кино под звездите Неделята е посветена на поп културата. Очакват ви Tekken 8 и Beyblade турнири, както и мащабна cosplay програма. На сцената ще се качат Narisagi и международният гост Lyra (Румъния), за да разкрият тайните на състезателния косплей. Финалът на фестивала включва LARP панел, литературно шоу и лятно кино с прожекция на документалния филм „Проблемът с комарите, мухите и други истории“.

Уеб страница за допълнителна информация и записване за дейностите: https://fantasy-thenonmuseum.com/plovdiv-fantasy-week

Събитието е част от Културния календар на Община Пловдив и се провежда с финансовата подкрепа на Община Пловдив.