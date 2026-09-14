Шестима автори от България и чужбина в новата изложба на L’UNION

Галерия L’UNION в Пловдив представя групова изложба на съвременно изкуство, събрала произведения от личната колекция на галерията. Експозицията ще бъде открита на 19 септември и ще остане в галерията до 30 декември 2026 г.

В изложбата са включени творби на Димитър Шопов, Димитър Генчев, Искра Благоева, Мич Брезунек, Страхил Пенев и Жанна Кадирова.

Експозицията представя различни художествени подходи и медии, сред които живопис, обект и видео. Чрез подбора си L’UNION продължава посоката си да показва все по-често автори от съвременната българска и международна художествена сцена.

Откриването ще бъде с вернисаж на 19 септември, събота, от 18:00 до 20:00 часа.

Изложбата е в галерия L’UNION на ул. „Отец Паисий“ №5 в Пловдив и може да бъде разгледана до 30 декември.