Предлагат забрана за тежко строителство през почивните дни

Дейности на багери, събаряне на сгради, изкопи и тежка строителна техника да не тормозят пловдивчани в почивните и празничните дни. Това предлага цялата група на „Продължаваме промяната– Демократична България“ в Общинския съвет на Пловдив с промяна в Наредбата за осигуряване на обществения ред, която в момента е в процедура на обществено обсъждане.

Съветниците настояват да бъде въведена ясна забрана в неработни дни да се премахват строежи, да се извършват изкопни и насипни дейности, както и строително-монтажни работи по вертикалната планировка на частни имоти.

Инициативата за промяната е на народния представител от ПП–ДБ Чило Попов.

„Не е нормално в почивен ден хората да се събуждат от багер под прозорците си, да дишат прах и да заобикалят камиони и строителни отпадъци. В Пловдив се строи достатъчно интензивно. Поне в дните за почивка гражданите имат право на малко спокойствие“, категорични са общинските съветници от ПП–ДБ.

Според тях проблемът обаче далеч не се изчерпва с шума. Събарянето, изкопите и работата с тежка техника могат да имат последствия, които трудно се поправят след това, а именно през почивните и празничните дни възможността за бърза реакция и контрол от страна на институциите е ограничена.

Това е особено важно в централните и историческите части на Пловдив, както и в гъсто застроените жилищни квартали, където строителните дейности често се извършват буквално на метри от домове, улици и сгради с архитектурна, историческа или културна стойност.

„Когато става дума за събаряне или тежки изкопни дейности, не можем да разчитаме, че първо ще се случи нещо, после някой ще подаде сигнал и накрая ще чакаме институциите да реагират. Понякога, докато дойде проверката, щетата вече е нанесена. Затова предлагаме просто правило – такива дейности да се извършват в работни дни, когато има и реална възможност за контрол“, посочва Веселина Александрова от групата.

Предложението се отнася конкретно до премахването на строежи, изкопните и насипните дейности и строително-монтажните работи по вертикалната планировка на частни имоти в неработни дни.

Изключение е предвидено при аварии по водопроводната, канализационната, електропреносната, газопреносната и телекомуникационната инфраструктура, в които случаи очевидно не може да се чака първият работен ден.

От ПП–ДБ посочват, че промяната ще има и друг пряк ефект – по-малко запрашаване и строителни отпадъци по улиците и тротоарите и по-малко движение на тежка техника през дните, в които хората прекарват повече време навън.

„В Пловдив се строи интензивно и точно затова са нужни ясни правила. Хората имат право на спокойствие в почивните дни, на по-чиста среда и на сигурност, че когато се извършват дейности с тежка техника, институциите могат да упражняват реален контрол. Пловдив не е строителна площадка 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата“, заявяват общинските съветници.

Промяната няма да изисква допълнителни средства от бюджета на Пловдив, а контролът ще остане в ръцете на общинските органи в рамките на сегашните им правомощия.

„Правилото е съвсем просто – тежките дейности, които носят шум, прах и движение на камиони, да се извършват в работни дни, когато може да има и нормален институционален контрол. Почивните дни трябва да останат време за почивка“, категорични са от групата на ПП–ДБ в Общинския съвет на Пловдив.