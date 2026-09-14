Ускоряват Околовръстното на Пловдив

Областният управител на Пловдив Георги Янев проведе второто заседание на работната група за Околовръстното шосе, като в началото запозна участниците с резултатите от инспекцията на Югоизточния обход, извършена от министър-председателя Румен Радев. Работната група координира дейностите по трите участъка от Асеновградско шосе – Пазарджишко шосе – пътен възел „Царацово“ (Югозападен обход на Пловдив), както и по обекта „Път II 56 ‘Пътен възел Скобелева майка – път II 86 (Югоизточен обход на Пловдив).

Радев: Околовръстният път на Пловдив е първостепенна задача

„По време на инспекцията премиерът Радев обяви доизграждането на Околовръстното шосе за национален стратегически инфраструктурен проект, с гарантирано финансиране, който трябва да бъде изпълнен бързо, качествено и без повече забавяния. Премиерът постави срок за завършване на Югоизточния обход — октомври 2027 г., и разпореди ежемесечен контрол върху напредъка на останалите участъци, които са в процес на подготовка, премахване на административни пречки и синхрон в работата между институциите“, обясни областният управител при откриването на срещата.

Областният управител подчерта, че в качеството си на ръководител на работната група е натоварен лично да следи напредъка и координацията между всички ангажирани институции. В заседанието взеха участие експерти от Агенция „Пътна инфраструктура“, общините Пловдив, „Родопи“ и „Марица“, и Басейнова дирекция, както и електро-, ВиК- и комуникационните оператори.

Югоизточен обход – напредък по трасето от 4,5 км

На заседанието бяха обсъдени конкретните проблеми по строителството на Югоизточния обход. Строителството напредва бързо след няколкомесечното прекъсване заради препроектиране с цел укрепване на земната основа на пътя.

Работната група днес потвърди следните конкретни действия:

Следващата седмица ще бъде подписан договор за преместване на трафопоста на EVN, което досега се бавеше заради административни пречки.

ще бъде подписан договор за преместване на трафопоста на EVN, което досега се бавеше заради административни пречки. В процес на обсъждане е допълнително възлагане на анализ и проект за шумозащитна система от страната на жк „Тракия“.

от страната на жк „Тракия“. Готов е проектът за надлеза над ж.п. линията Пловдив – Димитровград (10 м височина, 86 м дължина). Предстои съгласуване с НКЖИ и МОСВ, след което следващия месец започва процедиране и издаване на разрешително за строеж .

(10 м височина, 86 м дължина). Предстои съгласуване с НКЖИ и МОСВ, след което . Археологическите разкопки вървят, без да възпрепятстват работата и се очаква да приключат в началото на ноември.

Тези решения осигуряват ускоряване на строителните дейности и премахване на ключови административни пречки.

Югозападен обход – напредък по трите позиции

Втората част от заседанието беше посветена на подготовката за доизграждането на Югозападния обход – удвояване на съществуващия обходен път с обща дължина 18,7 км от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел „Царацово“. Настоящото еднопосочно платно ще бъде разширено до габарит Г23,5.

Позиция 1 (2,1 км)

От магазин „Джъмбо“ до края на моста над река Марица – юг е на етап изготвяне доклад по ОВОС, която се очаква да бъде готова в началото на следващата година и да бъде разгледана от компетентнитеинституции.

Позиция 2 (2,66 км)

Участъкът от магазин „Джъмбо“ до пътен възел „Царацово“ е най-напредналият от трите части на Югозападния обход. Проектантите вече са изготвили технически проект и ПУП-ПП, което означава, че са готови всички основни документи. Предстои одобрение от МРРБ и да започне отчуждаване на имотите, които влизат в трасето. След приключване на последните административни съгласувания строителството може да започне в началото на следващата година.

Позиция 3 (14 км)

Това е най-дългият участък – от края на моста над река Марица – юг до кръговото на Асеновградско шосе. Той е на етап изготвяне на доклад по ОВОС, който трябва да е готов до март-април 2027 г. След това проектът ще премине към следващата фаза – изработване на технически проект и ПУП-ПП, необходими за издаване на разрешително за строеж.

Областният управител Георги Янев подчерта, че работната група ще продължи да заседава ежемесечно, за да осигури синхрон между институциите, навременно решаване на проблемите и проследяване на напредъка по всички етапи от изграждането на външния ринг на Пловдив.