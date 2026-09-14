НОИ обяви средния осигурителен доход за юни

1007,46 евро е средният осигурителен доход за страната, а средномесечният за последните 12 месеца достига 994,89 евро

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви официалните данни за средния осигурителен доход в страната за юни 2026 г. Показателят е 1007,46 евро.

Това е средното ниво на доходите, върху които са внесени осигурителни вноски през месеца.

Доходът, който е важен за новите пенсии

НОИ публикува и средномесечния осигурителен доход за периода 1 юли 2025 г. – 30 юни 2026 г. Той възлиза на 994,89 евро.

Този показател служи като база при изчисляването на размера на пенсиите, отпуснати за първи път през юли 2026 г. Процедурата е регламентирана в чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Данните на НОИ показват: