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НОИ обяви средния осигурителен доход за юни

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:26ч, понеделник, 14 септември, 2026
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1007,46 евро е средният осигурителен доход за страната, а средномесечният за последните 12 месеца достига 994,89 евро

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви официалните данни за средния осигурителен доход в страната за юни 2026 г. Показателят е 1007,46 евро.

Това е средното ниво на доходите, върху които са внесени осигурителни вноски през месеца.

Доходът, който е важен за новите пенсии

НОИ публикува и средномесечния осигурителен доход за периода 1 юли 2025 г. – 30 юни 2026 г. Той възлиза на 994,89 евро.

Този показател служи като база при изчисляването на размера на пенсиите, отпуснати за първи път през юли 2026 г. Процедурата е регламентирана в чл. 70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Данните на НОИ показват:

  • 1007,46 евро – среден осигурителен доход за юни 2026 г.
  • 994,89 евро – средномесечен осигурителен доход за периода юли 2025 – юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:26ч, понеделник, 14 септември, 2026
0 159 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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