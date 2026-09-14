За първи път в Пловдив приложиха нова технология за лечение на калцирани артерии

Нова технология за лечение на калцирани атеросклеротични засягания на периферните артерии беше приложена за първи път в Пловдив. Това се случи в МБАЛ „Св. Каридад“ по време на обучителен курс, посветен на съвременното ендоваскуларно лечение на периферната артериална болест.

Курсът беше проведен от д-р Димитър Мануков и д-р Мариано Палена, които вече повече от година всеки месец работят заедно при лечението на пациенти с периферна артериална болест. Този път към тях се присъединиха и съдови хирурзи от различни центрове в България, за да споделят опит и да обсъдят подходите при сложни ендоваскуларни случаи.

Акцент в обучението беше първото приложение в Пловдив на Abbott Diamondback 360 Peripheral Orbital Atherectomy System – система за лечение на силно калцирани атеросклеротични засягания на периферните артерии.

При периферната артериална болест натрупването на атеросклеротични плаки постепенно стеснява артериите и ограничава кръвотока към крайниците. Когато плаката е силно калцирана, тя става твърда и лечението на засегнатия съд е значително по-трудно.

Именно при такива случаи се използва атеректомията. Системата Diamondback 360 разполага с диамантено покрита корона, която чрез орбиталното си движение модифицира твърдата калцирана плака. Така се създават по-добри условия за възстановяване на проходимостта на съда и последващото ендоваскуларно лечение.

Технологията не беше само представена пред участниците в курса, а приложена в реална клинична ситуация. Това даде възможност на специалистите да проследят процедурата и заедно да обсъдят конкретните решения при лечението на сложни случаи.

„За мен този ден беше много повече от демонстрация на нова технология. Той беше възможност да съберем медицински специалисти от различни центрове в България, да обсъдим реални клинични предизвикателства и да споделим практически опит. Вярвам, че именно чрез обмена на знания и опит можем да развиваме ендоваскуларната медицина и да предоставяме на нашите пациенти все по-съвременни възможности за лечение. Знанието е сила, когато се споделя“, казва д-р Димитър Мануков.

Зад обучението стои повече от година съвместна работа на д-р Мануков и д-р Палена. Всеки месец двамата работят рамо до рамо в МБАЛ „Св. Каридад“ по сложни случаи на периферна артериална болест. Така международният опит се превръща в част от ежедневната практика на екипа в Пловдив.