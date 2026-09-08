АПИ с график за Околовръстното на Пловдив: два участъка чакат ОВОС до 2028 г.

Разширяването на Околовръстния път на Пловдив навлезе в нов етап, но сроковете за реалното строителство на отделните участъци остават под въпрос заради процедурите по ОВОС, ПУП и отчуждаването на имоти. Това показва работният график на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за един от най-важните пътни проекти в региона, предоставен във връзка със запитване на Фондация „Заедно“ и екипа на „Първенец днес“.*

Получените документи по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) във връзка със силния обществен интерес показват, че най-рано може да започне строителството на участъка между пътен възел „Царацово“ и магазин „Джъмбо“. Прогнозният срок за старта е след май 2027 г. Проектната разработка е в напреднал етап. По графика на АПИ окончателният технически проект трябва да бъде завършен, след което да стартира процедурата за избор на строител.

Останалите два участъка от близо 20-километровото трасе (18,720 км) – от магазин „Джъмбо“ (2,10 км) до моста над р. Марица и от р. Марица до Асеновградско шосе (около 13,9 км) – са изправени пред значително по-дълги екологични и устройствени процедури.

Съгласно представения от АПИ график до края на 2026 г. се очаква документацията, свързана с доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), да бъде внесена в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ако тези срокове бъдат спазени, през 2027 г. предстои процедура по оценяване на качеството на доклада, след което той може да бъде предоставен за обществен достъп и обсъждане. Следват разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) и издаване на решение по ОВОС. Тази процедура може да продължи около 8 месеца.

От АПИ предупреждават, че целият процес по издаване на решение по ОВОС отнема средно година и половина. Очаква се разрешенията за строеж на двата най-натоварени от трафика участъка от Околовръстния път на Пловдив да бъдат издадени не по-рано от ноември 2028 г. Сред обстоятелствата, които могат допълнително да забавят реалния старт на строителството, са обжалванията и наличието на незаконни обекти по трасето.

Договорите за проектиране на тези участъци от шосето са на обща стойност над 3 717 000 лв., като до момента са изплатени почти 1 352 000 лв. Сроковете по тези договори не са изменяни с анекси и към момента няма начислени неустойки или санкции, уточнява председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров в писмо до Фондация „Заедно“.

Югоизточният обход

Междувременно Югоизточният обход, който трябва да осигури ключовата връзка с Асеновградско шосе, индустриалните зони и летище Пловдив, също среща технически и административни препятствия.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ настояват за промени в Закона за пътищата (чл. 37), които да улеснят теренното обезпечаване на проекта за Югоизточния обход и да премахнат необходимостта засегнати части от имоти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) да бъдат формално предоставяни на АПИ.

В участъка има и археологически дейности, които също влияят върху хода на строителството.

От АПИ посочват още необходимостта от съдействие от Службата по вписванията – Пловдив при изготвянето на оценителския доклад, както и от Административния съд – Пловдив във връзка с допускането на предварително изпълнение на отчуждителния акт.

Обектът е на стойност над 21 млн. евро и се финансира от държавния бюджет. Археологическото наблюдение се извършва от експерти на НАИМ към БАН.

По този договор, както и по останалите два – за строителен надзор и съхранение на археология, няма основания за начисляване на неустойки или санкции, уверяват още от АПИ.

Околовръстен път на Пловдив – разширяване ДЕЙНОСТИ ОБЕКТ Обособена позиция № 1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – ПВ Царацово – Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път Обособена позиция № 2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – ПВ Царацово – Съединение” от км 1+460 до км 4+120 Обособена позиция № 3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян“ от км 0+640 до км 14+600 Отговорна администрация Забележка Изпълнител/Проектант „Рутекс“ ООД „Пътпроект 2000“ ООД „Пътпроект“ ЕООД Проектна разработка за Първи междинен етап. Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.05.2022 Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.05.2022 Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.12.2022 АПИ Откриване на нова процедура по ОВОС – уведомление до МОСВ за инвестиционното намерение, след изтекло Решение по ОВОС № 6- 6/2016 г. януари 2026 г. ноември 2024 януари 2026 г. АПИ, МОСВ обща процедура по ОВОС за оп 1 и оп 3 Указване на относимата екологична процедура февруари 2026 г. – възлагане ДОВОС (24.6.26 все още не е факт) 3.1.2025 – информация за преценка февруари 2026 г. – възлагане ДОВОС (24.6.26 все още не е факт) МОСВ От възлагането и предаване на изходна инфо минимум 1 месец за изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС + 1 месец още минимум провеждаме консултации със засегнатите ведомства и общественост + 1 месец да отразят забележки от становищата + 3 месеца минимум за изготвяне след това на самия ДОВОС Представяне на съответната документация в МОСВ, след възлагане и изпълнение на ОП декември 2026 г. – представяне ДОВОС в МОСВ 18.06.25 декември 2026 г. – представяне ДОВОС в МОСВ АПИ МОСВ да се произнесе за качеството на доклада 1-2 месеца + после преработка още 1 месец + 1 месец обществен достъп + 1 месец обществени обсъждания и обработка на резултатите от тях. Между 2-3 месеца да се организира Висш екологичен експертен съвет и да се издаде Решение по ОВОС Постановяване на краен административен акт на компетентния орган (МОСВ). * август 2027 г. Решение на МОСВ от 06.08.2025 г. влязло в сила – октомври * август 2027 г. АПИ, МОСВ * Практиката е показала, че трудно се пада под година и половина за решение по ОВОС! Проектна разработка за Втори междинен етап. октомври 2027 г. ново възлагане на ИП от 13.01.26 октомври 2027 г. АПИ Окончателен технически проект (Трети междинен етап) и стартиране на процедура за избор на Строител. декември 2027 г. август 2026 г. януари 2028 г. АПИ Процедиране и одобряване на ПУП ПП. април 2028 г. декември 2026 г. май2028 г. АПИ, МРРБ Придобиване на земи за държавна нужа. Отчуждаване. август 2028 г. март 2027 г. септември 2028 г. АПИ Предварително изпълнение на РМС Разрешение за строеж октомври 2028 г. май 2027 г. ноември 2028 г. АПИ, МРРБ

* Данните са предоставени от АПИ, във връзка със заявление по ЗДОИ-126_28.07.2026, подадено от Фондация „Заедно“ – Пловдив и екипа на „Първ свързано с проект „Генерация навигация“ по пилотна програма на Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия ‘Building community across generations through media literacy’