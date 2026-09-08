АПИ с график за Околовръстното на Пловдив: два участъка чакат ОВОС до 2028 г.

Разширяването на Околовръстния път на Пловдив навлезе в нов етап, но сроковете за реалното строителство на отделните участъци остават под въпрос заради процедурите по ОВОС, ПУП и отчуждаването на имоти. Това показва работният график на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за един от най-важните пътни проекти в региона, предоставен във връзка със запитване на Фондация „Заедно“ и екипа на „Първенец днес“.*
Получените документи по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) във връзка със силния обществен интерес показват, че най-рано може да започне строителството на участъка между пътен възел „Царацово“ и магазин „Джъмбо“. Прогнозният срок за старта е след май 2027 г. Проектната разработка е в напреднал етап. По графика на АПИ окончателният технически проект трябва да бъде завършен, след което да стартира процедурата за избор на строител.
Останалите два участъка от близо 20-километровото трасе (18,720 км) – от магазин „Джъмбо“ (2,10 км) до моста над р. Марица и от р. Марица до Асеновградско шосе (около 13,9 км) – са изправени пред значително по-дълги екологични и устройствени процедури.
Съгласно представения от АПИ график до края на 2026 г. се очаква документацията, свързана с доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), да бъде внесена в Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Ако тези срокове бъдат спазени, през 2027 г. предстои процедура по оценяване на качеството на доклада, след което той може да бъде предоставен за обществен достъп и обсъждане. Следват разглеждане от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) и издаване на решение по ОВОС. Тази процедура може да продължи около 8 месеца.
От АПИ предупреждават, че целият процес по издаване на решение по ОВОС отнема средно година и половина. Очаква се разрешенията за строеж на двата най-натоварени от трафика участъка от Околовръстния път на Пловдив да бъдат издадени не по-рано от ноември 2028 г. Сред обстоятелствата, които могат допълнително да забавят реалния старт на строителството, са обжалванията и наличието на незаконни обекти по трасето.
Договорите за проектиране на тези участъци от шосето са на обща стойност над 3 717 000 лв., като до момента са изплатени почти 1 352 000 лв. Сроковете по тези договори не са изменяни с анекси и към момента няма начислени неустойки или санкции, уточнява председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров в писмо до Фондация „Заедно“.
Югоизточният обход
Междувременно Югоизточният обход, който трябва да осигури ключовата връзка с Асеновградско шосе, индустриалните зони и летище Пловдив, също среща технически и административни препятствия.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ настояват за промени в Закона за пътищата (чл. 37), които да улеснят теренното обезпечаване на проекта за Югоизточния обход и да премахнат необходимостта засегнати части от имоти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) да бъдат формално предоставяни на АПИ.
В участъка има и археологически дейности, които също влияят върху хода на строителството.
От АПИ посочват още необходимостта от съдействие от Службата по вписванията – Пловдив при изготвянето на оценителския доклад, както и от Административния съд – Пловдив във връзка с допускането на предварително изпълнение на отчуждителния акт.
Обектът е на стойност над 21 млн. евро и се финансира от държавния бюджет. Археологическото наблюдение се извършва от експерти на НАИМ към БАН.
По този договор, както и по останалите два – за строителен надзор и съхранение на археология, няма основания за начисляване на неустойки или санкции, уверяват още от АПИ.
|Околовръстен път на Пловдив – разширяване
|ДЕЙНОСТИ ОБЕКТ
|Обособена позиция № 1: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – ПВ Царацово – Съединение” от 0+000 до км 1+460 и участък за привързване към съществуващия път и Път II-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян” от км 0+000 до км 0+640 и участък за привързване към съществуващия път
|Обособена позиция № 2: Път ІІІ-805 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – ПВ Царацово – Съединение” от км 1+460 до км 4+120
|Обособена позиция № 3: Път ІІ-86 „/Път І-8 „Пазарджик-Пловдив”/ – Асеновград – Смолян“ от км 0+640 до км 14+600
|Отговорна администрация
|Забележка
|Изпълнител/Проектант
|„Рутекс“ ООД
|„Пътпроект 2000“ ООД
|„Пътпроект“ ЕООД
|Проектна разработка за Първи междинен етап.
|Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.05.2022
|Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.05.2022
|Разгледан и приет с препоръки и изисквания на заседание на ЕТИС, проведено на 13.12.2022
|АПИ
|Откриване на нова процедура по ОВОС – уведомление до МОСВ за инвестиционното намерение, след изтекло Решение по ОВОС № 6- 6/2016 г.
|януари 2026 г.
|ноември 2024
|януари 2026 г.
|АПИ, МОСВ
|обща процедура по ОВОС за оп 1 и оп 3
|Указване на относимата екологична процедура
|февруари 2026 г. – възлагане ДОВОС (24.6.26 все още не е факт)
|3.1.2025 – информация за преценка
|февруари 2026 г. – възлагане ДОВОС (24.6.26 все още не е факт)
|МОСВ
|От възлагането и предаване на изходна инфо минимум 1 месец за изготвяне на Задание за обхват и съдържание на ОВОС + 1 месец още минимум провеждаме консултации със засегнатите ведомства и общественост + 1 месец да отразят забележки от становищата + 3 месеца минимум за изготвяне след това на самия ДОВОС
|Представяне на съответната документация в МОСВ, след възлагане и изпълнение на ОП
|декември 2026 г. – представяне ДОВОС в МОСВ
|18.06.25
|декември 2026 г. – представяне ДОВОС в МОСВ
|АПИ
|МОСВ да се произнесе за качеството на доклада 1-2 месеца + после преработка още 1 месец + 1 месец обществен достъп + 1 месец обществени обсъждания и обработка на резултатите от тях. Между 2-3 месеца да се организира Висш екологичен експертен съвет и да се издаде Решение по ОВОС
|Постановяване на краен административен акт на компетентния орган (МОСВ).
|* август 2027 г.
|Решение на МОСВ от 06.08.2025 г. влязло в сила – октомври
|* август 2027 г.
|АПИ, МОСВ
|* Практиката е показала, че трудно се пада под година и половина за решение по ОВОС!
|Проектна разработка за Втори междинен етап.
|октомври 2027 г.
|ново възлагане на ИП от 13.01.26
|октомври 2027 г.
|АПИ
|Окончателен технически проект (Трети междинен етап) и стартиране на процедура за избор на Строител.
|декември 2027 г.
|август 2026 г.
|януари 2028 г.
|АПИ
|Процедиране и одобряване на ПУП ПП.
|април 2028 г.
|декември 2026 г.
|май2028 г.
|АПИ, МРРБ
|Придобиване на земи за държавна нужа. Отчуждаване.
|август 2028 г.
|март 2027 г.
|септември 2028 г.
|АПИ
|Предварително изпълнение на РМС
|Разрешение за строеж
|октомври 2028 г.
|май 2027 г.
|ноември 2028 г.
|АПИ, МРРБ
* Данните са предоставени от АПИ, във връзка със заявление по ЗДОИ-126_28.07.2026, подадено от Фондация „Заедно“ – Пловдив и екипа на „Първ свързано с проект „Генерация навигация“ по пилотна програма на Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия ‘Building community across generations through media literacy’