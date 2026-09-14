Един букет цветя може да бъде поздрав, благодарност, извинение, признание или просто малък жест към човек, за когото сме се сетили. А понякога поводът е голям и важен – ватба, рожден ден, годишнина или празник, за който искаме всичко да изглежда точно както сме си представяли.

В Пловдив има цветарници, които предлагат много повече от готов букет. На някои места можете да изберете няколко стръка и да си тръгнете с цветя за дома, другаде флористите ще създадат композиция специално за конкретния човек, а има и такива, които могат да превърнат цялото пространство в част от празника.

Независимо дали търсите цветя за първия учебен ден, искате да зарадвате някого без конкретен повод или подготвяте по-голямо събитие, събрахме няколко пловдивски адреса, в които цветята имат свой собствен характер.

Бутик за цветя „Гардения“

Вече 15 години „Гардения“ развива своята история около любовта към цветята. Това, което започва като първа работа в цветарски магазин, постепенно прераства във вдъхновение от флористиката и създаването на собствено място. Днес „Гардения“ има два адреса в Пловдив и дейност, която далеч надхвърля класическия магазин за цветя.

Освен букети и флорални композиции, екипът работи по сватби, частни празници, тематични партита и различни събития. С годините към магазина се създава и сватбена агенция със същото име, която предлага цялостна организация, координация и декорация на пространства за различни поводи. Клиентите могат да дойдат със собствена концепция или да разчитат на екипа за идея, като индивидуалният подход остава водещ.

От бутика подбират и предлагат и редки и специфични растения и флорални композиции, което дава възможност за създаването на нещо наистина индивидуално. Екипът следи актуалните тенденции във флористиката и се стреми да бъде гъвкав към всяка поръчка. Съвсем скоро се очаква да бъде възможна и доставка директно през сайта.

Бутик за цветя Гардения

бул. 6-ти септември 112

ул. „Константин Иречек“ 13

Тел.: +359 89 666 3147

Facebook: Бутик за цветя Гардения

Instagram:gardeniqgardeniq

„Цветята на Вазов“

В сърцето на Пловдив, на ул. „Иван Вазов“ 26, се намира „Цветята на Вазов“ – магазин, който отваря врати през 2019 г. и постепенно се превръща в част от ежедневието на улицата и квартала. Освен свежи цветя и готови букети, тук се изработват индивидуални композиции, предлагат се саксийни растения и аксесоари за декорация.

Мястото залага на естествените материали, като се стреми да ограничава употребата на целофан и да използва биоразградими алтернативи. Екипът държи и на личния контакт с клиентите, особено когато става дума за по-големи проекти и декорация на събития. Най-често на място ще ви посрещне самата собственичка Наталия, с която винаги ще намерите подходящия избор за повода, а ентусиазмът и любовта, с които говори за работата си, трудно могат да останат незабелязани.

„Цветята на Вазов“ организира и работилници по аранжиране на цветя, включително за деца, и е отворен към млади хора, които искат да придобият опит във флористиката. За 15 септември предлага както готови букети, така и възможност за индивидуални поръчки. Сред предпочитаните варианти са малките кошнички, които са удобни за носене, а слънчогледът е едно от най-търсените цветя за първия учебен ден.

Цветята на Вазов

ул. Иван Вазов 26

Тел.: 089 347 5113

Facebook: Цветята на Вазов

Instagram: flowershopvazov

KODAMA

Името KODAMA идва от японската митология, където кодама е дух на гората. Именно тази връзка с природата стои в основата и на философията на пловдивската крафт цветарница.

Мястото е създадено с идеята, че всеки букет разказва история, а цветята могат да бъдат много повече от красив подарък – да носят настроение, емоция и лично послание. Флоралните композиции са вдъхновени от японската философия за хармония с природата и се създават с внимание към детайла.

В KODAMA работят предимно със сезонни цветя и зеленина, внимателно подбрани според сезона и комбинирани по начин, който оставя място както на естествената красота на растенията, така и на индивидуалния почерк на флористите. Тук класическият букет отстъпва място на по-артистичните и естествено изглеждащи композиции – подходящи както за подарък, така и за хора, които искат да внесат повече характер и зеленина в дома си.

KODAMA

ул. „Отец Паисий“ 40

Тел.: 087 752 0642

Instagram: kodama_bg