Полицията иззе 0,5 кг фентанил в Столипиново

Половин килограм фентанил е иззет при действия на пловдивски криминалисти. Специализирана полицейска операция е проведена на 9 септември по линия „Противодействие на наркоразпространението“. Задържани са шестима души в момент на доставка на наркотично вещество с цел последващо разпространение в кв. „Столипиново“.

В хода на действията, проведени от служители на отдел „Криминална полиция“ и сектор „Специализирани тактически действия“ при ОДМВР – Пловдив, са извършени шест претърсвания и изземвания на територията на Пловдив и област Пазарджик.

При претърсване на автомобил, управляван от един от задържаните, е открита и иззета пресовка с кафяво прахообразно вещество. Експертното изследване е установило, че веществото е фентанил с тегло 499,69 грама, което се равнява на над 1000 дози.

Иззети са още мобилни телефони, над 8000 евро, вакуумна машина и други вещи, имащи отношение към разследването. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура – Пловдив. Петима от задържаните са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 321, вр. чл. 354а, ал. 1 от НК. Работата по случая продължава.