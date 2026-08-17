Блокирани с клони тротоари – този път без буря

Само няколко дни след като пловдивчанин и децата му сами разчистиха тротоар на ул. „Тракия“ от паднали клони, мястото отново е затрупано с растителни отпадъци.

За ситуацията сигнализира същият читател, който преди дни ни изпрати снимки от улицата. Тогава, десет дни след бурята, той заедно с двете си малки деца е разчистил сам тротоара, след като подал сигнал за падналите клони, но реакция нямало.

От изпратената нова снимка се вижда, че счупените клони са били обработени, но вместо да бъдат извозени, са натрупани върху тротоара и зелената площ пред жилищната сграда.

„Преди няколко дни явно от „Паркове и градини“ са минали и са отрязали счупените клони, като са ги нахвърляли по ето този начин“, пише пловдивчанинът.

По думите му това обезсмисля и труда, който той и децата му са положили при предишното разчистване.

Случаят показва и друг проблем – дори когато падналите след бурята клони бъдат обработени, очевидно остава въпросът с тяхното своевременно извозване. Така тротоарите продължават да бъдат затруднени за преминаване, а растителните отпадъци се трупат на място.