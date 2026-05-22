Над 2000 зрелостници от Пловдив и областта се явяват днес на втора матура, вариант №2 бе изтеглен в МОН

Английският език отново е най-предпочитаният предмет за втория държавен зрелостен изпит, а над 2900 ученици полагат и изпити за професионална квалификация.

Над 2000 зрелостници от Пловдив и областта се явяват днес на втория задължителен държавен зрелостен изпит след 12. клас. Изпитът се провежда в профилираните и професионалните гимназии в региона, като за нормалното му протичане са осигурени 184 изпитни зали.

Тази сутрин в Министерството на образованието и науката беше изтеглен вариант №2 за втората задължителна матура по профилиращ предмет. Началото на изпита е в 8:30 часа.

Общо 2062 ученици са подали заявления за участие, като и тази година английският език е безспорният фаворит сред зрелостниците – избран от 1205 дванадесетокласници. Сред останалите най-предпочитани предмети са предприемачество (140 ученици), математика (134), философия (118) и география и икономика (81). Едва един зрелостник ще се явява на изпит по физика, а за петима е организиран изпит по информатика.

Паралелно с матурите продължават и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Днес тема №6 беше изтеглена за зрелостниците, които полагат изпит в този формат.

Общо 487 ученици ще се явят чрез писмена разработка, 463 ще бъдат оценявани чрез тест, а най-голям брой – 2025 зрелостници, са избрали да защитават дипломна работа. Само двама ученици ще покажат знанията и уменията си чрез практика.

От Регионалното управление на образованието в Пловдив съобщават, че е създадена необходимата организация за спокойното и безпроблемно протичане на изпитите във всички училища на територията на областта.

И тази година зрелостниците ще работят с черен химикал, а техническото нововъведение остава идентификационната бланка с личните данни, която вече е неразделна част от първия лист за отговори и не изисква отделно поставяне в плик.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни, след което учениците ще могат да се запознаят с проверените си работи в училищата, където са положили изпитите.



