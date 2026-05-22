График на изнесените полицейски приемни в Пловдивска област

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:36ч, петък, 22 май, 2026
През юни служители на пловдивската полиция ще проведат поредица от изнесени приемни в малки населени места в областта. Инициативата има за цел да улесни жителите при подаването на сигнали, поставянето на въпроси и обсъждането на проблеми, свързани със сигурността и обществения ред.

Изнесените приемни ще се проведат по следния график:

  • На 3 юни – на територията на Първо районно управление – Пловдив в селата Марково, Извор и Гълъбово;
  • На 10 юни – на територията на РУ – Стамболийски в селата Златитрап, Брестовица и Устина;
  • На 17 юни – на територията на РУ – Карлово в селата Бегунци, Васил Левски и Ведраре;
  • На 24 юни – на територията на РУ – Асеновград в селата Леново, Тополово и Новаково.

От полицията посочват, че приемните са част от усилията за по-добра комуникация с хората в малките населени места и по-бързо решаване на локални проблеми.

