Абитуриенти от централни пловдивски гимназии определиха матурата по български като по-лека от очакваното, а мнозина избраха темата за съвременните авторитети пред интерпретативното съчинение по Йовков

Темата „Авторитетите днес“ е била предпочетеният избор за голяма част от зрелостниците в Пловдив на днешната задължителна матура по български език и литература. По-малко абитуриенти са се насочили към интерпретативното съчинение на тема „Пътят към себе си“ по разказа „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков, която беше другата възможност за последната, 41-ва задача.

Припомняме, че днес Над 5100 абитуриенти от Пловдив и областта се явиха на матура по БЕЛ, беше изтеглен Вариант 8.

След края на изпита зрелостници от няколко централни пловдивски гимназии определиха тазгодишната матура като сравнително достъпна и по-спокойна от очакваното. Мнозина споделиха, че са се почувствали по-уверени именно заради възможността да изберат между две различни теми, като за немалко от тях есето е дало по-голяма свобода да развият лична позиция и да използват примери от съвременния живот.

Част от абитуриентите признаха, че са вложили почти цялото изпитно време в разработването на последната задача, като именно обемът на написаното често е бил техният ориентир за това доколко успешно са се справили. Някои излязоха от изпитните зали с видимо облекчение, а други останаха по-сдържани в оценката си, докато очакват резултатите.

Според зрелостниците организацията в училищата е преминала спокойно, без напрежение и инциденти. Изпитният ден е започнал навреме, а квесторите са осигурили нормална атмосфера за работа.

Както вече стана ясно, тази сутрин беше изтеглен вариант №8 на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включваше общо 41 задачи – 22 с избираем отговор, 16 със свободен отговор, две с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни, когато зрелостниците ще разберат дали усилията им в последните учебни месеци са донесли желания резултат.