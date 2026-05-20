Кампанията „Книги за смет” гостува в Пловдив

Пловдив отново посреща инициативата „Книги за смет“. На 23 май, в навечерието на Деня на българската писменост, всеки ще може да получи безплатна книга срещу килограм пластмаса от 10:00 до 13:00 ч. на площад „Централен“ до Военния клуб. Kaufland България подкрепя кампанията вече осма поредна година, като осигурява локации за събитията и съдейства за издаването на книгите, които участниците получават. Инициативата е част от дългосрочния ангажимент на компанията за ограничаване на пластмасата за еднократна употреба и насърчаване на рециклирането. Община Пловдив също е дългогодишен домакин на кампанията.

След Пловдив кампанията ще продължи и в Перник на30 май.

Инициативата продължава и тази година тематичната си линия „Буквите, които ни свързват – Събери колекция „Кирилица“ и ще представи нови заглавия към колекцията. Новите попълнения включват още букви:

–„И“ – „Истории от българските земи“ – притчи и приказки от българския фолклор;

–„Й“ – „Йо-хо-хо: сказания от Севера“ – легенди от северните страни;

–„М“ – „Макс и Мориц“ – весела история в стихове от Вилхелм Буш;

–„Л“ –„Лешникотрошачката“ – класическата версия на вечната приказка от Е.Т.А Хофман.

Независимо от количеството предадени опаковки, всеки участник има право на едно издание. Изискванията са предадената пластмаса да бъде измита и почистена.

Основен партньор на инициативата е ЕКОПАК България, която ще се погрижат за събирането и рециклирането на събраната пластмаса. От старта си през 2012 г. до днес „Книги за смет“ е събрала близо 130 тона пластмаса за рециклиране и е осигурила книги на стойност над половин милион евро. Кампанията се организира от фондация Credo Bonum и издателство Smart Books с подкрепата на Kaufland България и местните общини. Традиционен партньор на инициативата е и Българо-американска кредитна банка, която всяка година подкрепя кампанията, в контекста на зелената стратегия за развитие, която следва.