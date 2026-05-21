Актрисата Албена Павлова: Правя 10 ДНК теста и на следващия ден са готови

„Имах щастието да изиграя лекар два пъти в телевизионни сериали и веднъж в театъра. И всеки път бях различен специалист. Сега, в сериала „Вяра, надежда, любов“, съм лекар в клинична лаборатория, където правя най-малко по десетина ДНК теста на ден и още на следващия резултатите са готови – колко от вас могат да се похвалят с това“.

Така, с намигване към аудиторията, популярната актриса от театралната сцена, киното и телевизионния екран Албена Павлова приветства студенти и преподаватели от Медицински университет – Пловдив на Тържествения академичен съвет днес. По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност висшето училище кани изявени личности, хора на науката, изкуството и словото, които да направят обръщение към академичната общност. Тази година изборът падна върху лаборант Светла Стоянова от сериала „Вяра, надежда, любов“, два пъти носител на награда „Икар“, чиято мечта някога е била да стане хирург.

„Поживях, уви, кратко с тази представа за себе си. Мисля, че медицината много спечели от това. Спасих я от един невротичен, паникьосан и прекомерно състрадателен доктор, който вместо да лекува, щеше просто да плаче наравно с пациентите си, ако е ни повече. Явно толкова силно съм мечтала за вашата професия, че Господ все пак ми даде шанс да я „упражнявам“, призна с типичното си чувство за хумор актрисата. Тя благодари на медиците, че се грижат за хората, когато изкуството се е оказало безсилно и завърши: „Ние имаме обща цел – здравето на хората – душевно и физическо. След толкова години най-сетне осъзнавам, че и аз съм лекар, макар да не избрах медицината“.

На събитието бяха отличени преподаватели, заели академични длъжности, успешно защитилите дисертационни трудове, новите главни асистенти, най-добрите лектори от анкетното проучване сред студентите. Грамоти получиха студенти, докторанти и млади учени, представили научни разработки, обзори и клинични случаи в областта на медицината, денталната медицина, фармацията, общественото здраве и здравните грижи. С почетен плакет бе удостоен и директорът на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив Мая Урумова по повод номинацията на университетската библиотека за Националната награда „Хр.Г. Данов“.

Емоционален финал на Тържествения академичен съвет сложиха хористите от формация UniMed Voices, съставена основно от чуждестранни студенти. Те изпълниха „Облаче ле, бяло“, а четиристишия за словото и езика на популярни български автори прозвучаха в изпълнение на студентите Джануиджи Боча, Мина Бартлинг, Ванеса Хаджиева, Селями Селями и Кимонас Миткас. На финала всички заедно запяха и химна на Кирил и Методий – „Върви, народе възродени“.