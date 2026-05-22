Мобилното приложение на общината се очаква през септември

Заместник-кметът Пламен Панов пое дигитализацията и образованието с първи конкретни срокове, общината работи и по план Б за Хуманитарната гимназия

Още през септември пловдивчани може да получат достъп до новото мобилно приложение на Община Пловдив, което трябва да събере на едно място ключови електронни услуги – плащане на местни данъци и такси, административни справки, достъп до общински услуги и комуникация чрез Viber чатбот.

Това стана ясно от първото по-детайлно интервю на заместник-кмета Пламен Панов пред Радио Пловдив, след като той пое и ресорите на Владимир Темелков – дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование. – Темелков си тръгва: „Пловдив ми е Дубай“ и въпросът кой всъщност управлява града

Първата му среща с изпълнителя на мобилното приложение е насрочена за понеделник, а заявената амбиция е платформата да премине от етап на разработка към реално използване от гражданите още тази есен.

ГИС остава стратегическият проект на дигитализацията

Панов потвърди и продължаването на работата по Географската информационна система (ГИС) – най-мащабния проект в историята на общинската дигитализация.

По думите му вече има подписан договор с изпълнителя, осигурени са 7,5 млн. лева, а анализът на текущото състояние е приключил. Предстои търсене на финансиране за останалата част от проекта, чиято обща стойност е близо 20 млн. лева.

Именно ГИС остава ключовият тест за това дали Пловдив ще успее да превърне дигиталната амбиция в реална работеща система.

Работи се и по план Б за Хуманитарната гимназия

Наред с новите си ангажименти по дигитализацията, Панов вече влиза и в един от най-чувствителните проблеми в ресора образование – забавения ремонт на Хуманитарната гимназия.

След напрежението сред родители и ученици заради съмнения, че учебната година може да не започне нормално, той потвърди, че общината подготвя и резервен вариант, ако строителните дейности не приключат до 15 август.

По думите му администрацията работи с достатъчна мобилизация, а подходът ще бъде основан на диалог и партньорство с всички засегнати страни.

Освен инфраструктура – фокус и върху образователните политики

Панов заяви, че ще постави акцент не само върху ремонти и сгради, но и върху съдържанието на образованието.

Сред идеите му са разширяване на Монтесори практиките и въвеждане на елементи от метода „Сузуки“, насочен към ранното развитие на децата чрез музика и изкуство.

Паралелно с това до 15 юни общината трябва да подаде и проект по интегрирани териториални инвестиции в партньорство с община Димитровград, като сред ключовите обекти е училище „Захари Стоянов“ в район „Южен“.

Седем ресора и тест за управленска приемственост

С новите си ангажименти Пламен Панов се превръща в най-натовареният заместник-кмет в екипа на кмета Костадин Димитров.

Предизвикателството пред него няма да бъде само да навлезе бързо в новите теми, а да съчетае приемствеността по вече започнатите проекти с необходимата оперативна скорост, както и да ги доведе до етап, в който резултатите да станат реално видими за пловдивчани.

Първите сигнали сочат продължение с фокус върху изпълнението.