Ограничават движението заради футболното дерби Локо-Ботев

Движението на превозни средства между 14 и 22 ч. в понеделник, 25 май 2026 г., се спира заради провеждане на футболна среща на стадион „Локомотив“ между отборите на ПФК „Локомотив” – Пловдив и ПФК „Ботев” – Пловдив, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Ограничение на движението ще бъде въведено по:

– ул. „Лев Толстой” – от кръстовище с бул. ”Санкт Петербург”, до кръгово кръстовище с ул. ”Проф. Цветан Лазаров”

– ул. „Проф. Цветан Лазаров” – от кръгово кръстовище с ул. ”Лев Толстой”, до кръстовище с ул. ”Поручик Боян Ботев”

– ул. ”Димитър Ризов” – от кръстовище с ул. „Поручик Боян Ботев”, до кръстовище с бул. „Освобождение”.

Дербито в понеделник променя маршрутите на автобусни линии №9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт:

Линия №9

Посока завод „Юрий Гагарин“ – ЖК „Тракия“ – А12 – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрута остава непроменен.

Линия №10

Посока ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А13 – бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“- А12 – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрута остава непроменен.

Линия № 25

Посока АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12 – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрута остава непроменен.

Линия № 29

Посока ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12 – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрута остава непроменен.

Линия № 66

Посока кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12 – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрута остава непроменен.

Линия № 99

Посока „II-ра Автоколона“ – ТК „Марица“ – ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.