Пускат Пеещите фонтани с нова водна атракция

Приключва ремонтът на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина. На личния си профил във Фейсбук кметът Костадин Димитров анонсира, че водната атракция ще заработи отново съвсем скоро.

„Езерото се пълни с вода, а в момента се правят проби на системите преди пускането на атракциите. За първи път в Пловдив ще има и нова водна стена, която ще създава екран от водна мъгла за видео прожекции. Към вечерната разходка ще добавим още едно преживяване“, съобщи Костадин Димитров.