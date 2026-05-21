Пускат Пеещите фонтани с нова водна атракция

12:42ч, четвъртък, 21 май, 2026
Приключва ремонтът на Пеещите фонтани в Цар-Симеоновата градина. На личния си профил във Фейсбук кметът Костадин Димитров анонсира, че водната атракция ще заработи отново съвсем скоро.

„Езерото се пълни с вода, а в момента се правят проби на системите преди пускането на атракциите. За първи път в Пловдив ще има и нова водна стена, която ще създава екран от водна мъгла за видео прожекции. Към вечерната разходка ще добавим още едно преживяване“, съобщи Костадин Димитров.

