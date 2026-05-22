Графична галерия ABRIS представя Петър Лазаров

Графична галерия ABRIS в Пловдив ще открие самостоятелната изложба „Гравюри“ на художника Петър Лазаров на 22 май. Събитието започва в 18:30 часа в пространството на галерията на ул. „Отец Паисий“ 17 и ще бъде съпътствано от представяне на книгата „Peter Lazarov“, посветена на творчеството на автора.

Експозицията събира подбрани графични произведения на Петър Лазаров – един от утвърдените български графици с международно признание. Посетителите ще могат да видят характерните за автора детайлни гравюри, наситени със символика, философски внушения и прецизна рисунка.

Паралелно с изложбата ще бъде представено и специално издание, проследяващо творческия път на художника. Срещата ще даде възможност за разговори за графичното изкуство и процеса на създаване на гравюрите.

Петър Лазаров е роден в Пловдив и е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска графика. Негови творби са част от колекцията на Райксмузеум в Амстердам редом до произведения на Дюрер, Ешер и Рембранд. През 2008 г. е отличен сред десетте най-добри графици на Световния екслибрис конгрес в Пекин.

Сред международните му отличия са Първа награда за графика в Чончин, Китай, награда за изключителна гравюра във Великобритания и отличие от Международната графична изложба в Маастрихт, Нидерландия.

Изложбата е част от програмата на ABRIS – първата пловдивска галерия, специализирана изцяло в графичното изкуство.