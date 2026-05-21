Това лято Пловдив ще се превърне в столица на френската музикална магия. На 4 юни Летният театър „Бунарджика“ ще посрещне романтиката на френския шансон и легендарния Жо Дасен. Синът на големия музикант- Жулиен пристига в България със своя оркестър и специални гости, за да подари на публиката една вълшебна вечер под надслова „L’Été d’Amour – Julien Dassin Live in Bulgaria“.

Жулиен Дасен не просто носи прочутата фамилия, той е закърмен с изкуството и посвещава голяма част от кариерата си на това да пази и развива живо наследството на своя баща. Роден в семейство на артисти (дядо му е известният филмов режисьор Жул Дасен), Жулиен израства сред музика и театър. С проекта „L’Été d’Amour“ той пренася духа на златната ера на френския шансон в съвременния свят, доказвайки, че истинската емоция няма възраст.

В този уникален автентичен спектакъл ще прозвучат легендарните семейни песни, написани от Тото Кутуньо, който приживе създава общо 13 шедьовъра за Жо Дасен. Публиката в Пловдив ще има привилегията да чуе на живо безсмъртни хитове като: „L’été indien“, „Salut“, „Et si tu n’existais pas“, „Et l’amour s’en va“, „Le Jardin du Luxembourg“.

За да бъде преживяването пълно, на сцената до Жулиен Дасен ще застанат две певици с магически гласове – Лорен Ножие от Франция и Киара ди Бари от Италия. Заедно те ще преведат публиката през едно трогателно музикално пътешествие.

„Това не е просто поредният концерт. Очаква ви мащабен спектакъл с оригинален звук, изящен сценичен дизайн, стилни костюми и мултимедия, които ще ви върнат назад във времето. Това е вечер на споделена емоция, красиви спомени и чиста любов“, обещават организаторите от Sprint Production.