Автомобили окупират публична собственост в центъра на града без да има място за преминаване на пешеходци

Терен публична общинска собственост в центъра на града на улица „Крали Марко“ е окупиран от паркирали автомобили, които често заграждат пространството по такъв начин, че преминаването на пешеходци е изключително трудно, а на майки с детски колички или трудноподвижни лица на практика невъзможно. Теренът се намира в близост до кръстовището на болница „Тримонциум“, по-известна като „Патологична бременност“, между два блока.

Зоната свързва тротоара на бул. „Цар Борис III Обединител“ с улица „Крали Марко“. Имотът е публична общинска собственост, но по-интересното е, че по устройствен план е предвиден за озеленяване. В кадастъра имотът е описан за ползване „за друг вид озеленени площи“. Оформилият се автомобилен паркинг в същото време не е регулиран по никакъв начин – нито с вертикална, нито хоризонтална маркировка. Освен това е изключително удобен за избягване на синята зона, която обхваща повечето съседни улици.

В по-спокойни моменти има само по един ред автомобили и човек би могъл да се промуши между тях

Самото самоорганизиране от шофьорите на паркирането не дава възможност за преминаване на пешеходци, поради гъсто подредените автомобили – в по-натоварените моменти плътно един до друг и плътно до жилищните блокове. Понякога се достига до ситуация, в която автомобилите паркират на няколко реда, като се запушват и трябва да се изчакват, за да може някой да излезе от по-вътрешен ред. Преди години за предотвратяване на този проблем е поставена табела на един от блоковете да не се паркира на самия ъгъл, за да не се запушват паркиралите, но това понякога не се спазва.

Имотът всъщност е голям и с неправилна форма, като включва междублоково пространство в посока ПУ. В целия този хаос прави впечатление и използването на част от имота в зоната между единия от жилищните блокове и католическия храм „Дева Мария на Ангелите“. Преминаването там е възможно, тъй като все пак е регулирано с хоризонтална маркировка и дори са поставени официално скоби за платено паркиране на живущите от Община Пловдив. Интересно е, че все пак всичко това се случва на имот, който поне по публично достъпните данни, е имот „за друг вид озеленяване“, който позволява много ограничени възможности за паркиране, при това само за известно време, докато озеленяването бъде реализирано в някакъв бъдещ момент.

Зоната зад единия от блоковете, част от същия имот „за озеленяване“, която е регулирана с платено паркиране

И ако междублоковото пространство е сравнително регулирано, то зоната между двата блока край тротоара на бул. „Цар Борис III” е напълно хаотична и създава непрекъснато неудобство – заради 10-ина паркирали плътно един до друг автомобили стотици пешеходци ежедневно са в неудобна или направо невъзможна ситуация да преминават през зона, която е публична общинска собственост.

„Под тепето“ ще продължи да следи казуса, като вече сме се обърнали към съответните институции относно ситуацията. Проблемите с недостатъчното зелени площи в Пловдив и тяхното презастрояване е огромен, но съществуват и подобни казуси, в които една територия е „за озеленяване“, но само на хартия.