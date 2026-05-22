Борисов призна, че се притеснява за сигурността си

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че изпитва притеснения за личната си сигурност, след като държавната му охрана е била отнета. Коментарът той направи пред журналисти в парламента след близо шестмесечно отсъствие от разговори с медиите в кулоарите на Народното събрание.

НСО свали охраната на Борисов и Пеевски

„Притеснявам се“

На въпрос дали се чувства застрашен, Борисов отговори утвърдително и коментира, че в момента се придвижва с автомобил на парламентарната група на ГЕРБ.

По думите му решението за премахване на охраната му не е било достатъчно аргументирано.

Без частни гардове

Попитан защо не е наел частна охрана след свалянето на тази от НСО, Борисов първоначално не даде ясен отговор, а след кратко колебание заяви, че не е бил подготвен за подобен въпрос.

В крайна сметка той подчерта, че към момента не ползва никаква лична охрана.

„Ако някой е искал да улесни нападение – вече е станало“

Борисов направи и коментар, че ако целта е била да бъде улеснен евентуален опит за посегателство срещу него, това вече е факт.

Изказването му идва на фона на продължаващи политически напрежения и дискусии около охраната на публични фигури.