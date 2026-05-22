Три катастрофи в Пловдивско за денонощие, двама са в болница

Няма пострадали при катастрофа, станала около 23:00 часа снощи на бул. „Кукленско шосе“ в Пловдив. По предварителни данни водач на лек автомобил „Мерцедес“ е загубил контрол над управлението и последователно се е ударил в електрически стълб, мантинела и паркиран автомобил.

Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна, а по случая е взето административно отношение от служители на сектор „Пътна полиция“.

През деня обаче са регистрирани още две пътни произшествия, при които са пострадали пешеходец и велосипедист.

Около 10:45 часа на бул. „Македония“ възрастен мъж е бил блъснат на пешеходна пътека от лек автомобил, извършващ ляв завой.

Четири часа по-късно, в района на моста над река Марица на околовръстния път (II-86), товарен автомобил с ремарке е закачил със задната си част велосипедист, който се е движел по пътното платно.

Двамата пострадали са настанени под лекарско наблюдение, без опасност за живота. Всички участници в инцидентите са изпробвани за употреба на алкохол, като пробите са отрицателни.

По двата случая са образувани досъдебни производства.