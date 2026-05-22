„Целта ни е да създадем свят, който е едновременно реален и живописен, богат на цветове, характери, емоции и детайли. История, в която хуморът и човечността вървят ръка за ръка, а зад лекотата на романтичната комедия стои нещо много истинско – нуждата да се разбираме въпреки различията си“. Така режисьорът Мартин Макариев обясни работата по снимките на филма „Цар на Капана“, които вървят вече трета седмица в сърцето на арт квартала.

В няколко текста Под тепето ви съобщи за работата по новата българска романтична комедия, чието действие ще се развива именно по улиците в Капана. Днес станаха ясни подробности около самата продукция. Режисиран от Мартин Макариев, филмът събира на екран Александър Сано и Башар Рахал, които застават в центъра на история, в която хуморът, напрежението и човешките отношения се преплитат в динамичен и многопластов разказ.

В актьорския състав са още Антоанета Добрева-Нети, Лилия Маравиля, Латинка Петрова, Александър Димов, Петър Петров-Перо, както и младите таланти Александра Костова и Даниел Кукушев, които допълват пъстрия свят на филма. Действието се развива в емблематичния квартал Капана, където се срещат герои от различни светове, култури и поколения, а сблъсъкът помежду им отключва както конфликти, така и неочаквани връзки.

В центъра на историята стои сблъсъкът между Мемет и Атом – двама мъже със силни и непримирими характери, които влизат в комична кулинарна война в опит да спечелят престижната титла „Цар на Капана“. Но докато съперничеството им се разгаря, между децата им – Лейла и Тигран, пламва неочаквана и забранена любов. Изправени пред избор, враждуващите бащи трябва да преосмислят всичко, което ги разделя, и да разберат, че любовта е единствената победа, която има значение.

„Цар на Капана“ е романтична комедия с ясно социално измерение – филм за любовта отвъд различията, за семейството като избор и за способността да открием общ език дори там, където изглежда невъзможно.