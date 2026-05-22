Европейска нощ на музеите – актуализирана програма

Отворени врати и специални събития в Пловдив

Пловдив се включва в мащабната общоевропейска инициатива „Европейска нощ на музеите“ на 23 май 2026 г. Проведена за първи път във Франция през 2005 г. под патронажа на Съвета на Европа и ЮНЕСКО, днес тя обединява хиляди културни институции в над 30 държави на Стария континент. Стартира като инициатива на МК на Франция и за изминалите години се утвърди като устойчива практика в много от страните в Европа. В тази „Нощ“ през месец май голяма част от музеите и галериите отварят врати и срещу свободен вход дават възможност на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна.

В България инициативата се провежда от 2005-а година и в нея се включват множество държавни институции, частни галерии и творчески пространства. Организатори са Френският институт в България в партньорство със сдружение „Общество за циркулярна икономика“, Министерството на културата, Столична община, община Варна, с подкрепата на многобройни партньори, обединени от идеята да се отворят вратите на музеите и галериите в необичайни часове, превръщайки ги в живи пространства за диалог, вдъхновение и забавление.

Пловдивските музеи и галерии са подготвили богата програма от изложби, концерти и творчески ателиета с вход свободен в празничните часове.

ПЛОВДИВ – Музей на инвестиционното злато „Пазител на стойност“

ул. „Княз Александър I“ 2

09:00 – 22:30 ч. Вход свободен: През целия ден

Музей на инвестиционното злато Пазител на стойност проследява историята на парите – от първите форми на разплащане до съвременните валути и инвестиционното злато. Посетителите могат да видят автентични банкноти и реални примери как стойността на парите се е променяла през времето. Част от преживяването са интерактивни елементи, чрез които теми като инфлация, доверие и стойност стават по-лесни за разбиране. В музея посетителите могат да научат повече за това как работят парите, какво влияе върху тяхната стойност и защо различните форми на съхранение на стойност са се променяли през историята. Пространството е създадено така, че сложните финансови теми да бъдат представени по достъпен и практичен начин.

Пространството ще е отворено през целия ден с удължено работно време до 22:30 и е с вход свободен. На място ще има експерт, който да въвежда посетителите в темите и експонатите в музея.

РАМ – ПЛОВДИВ (Регионален археологически музей)

10:00 – 22:00 ч. Вход свободен: 18:00 – 22:00 ч.

18:00 – 22:00 ч. Изложби: Обновена постоянна експозиция (пл. „Съединение“ № 1) и „Жената през хилядолетията“.

Обновена постоянна експозиция (пл. „Съединение“ № 1) и „Жената през хилядолетията“. Специално събитие (безплатно за деца през целия ден): * Работилница „Музей на бъдещето – Капсула на времето“: В специален детски кът малките откриватели ще рисуват предмети, които биха искали да съхранят за поколенията след 100 години. Целта е децата да се превърнат от пасивни наблюдатели в активни създатели на съдържание и пазители на паметта.

В обособен детски кът младите посетители на музея са поканени да участват в творчески кът под надслов „Музей на бъдещето“. Целта на работилницата е да подтикне децата от пасивното посещение на към активното участие. Поставената задача е да нарисуват предмет, който според тях трябва да бъде съхранен в музей и показан след 100 години. Към всяка рисунка децата ще добавят кратко описание, разказващо историята на предмета и причините той да бъде запазен за бъдещите поколения. Тази дейност има за цел да насърчи децата да разсъждават върху стойността на всекидневните предмети, паметта и отговорността към културното наследство. По този начин музеят се превръща в пространство за активно участие, където децата са не само посетители, а и създатели на съдържание.

РИМ – ПЛОВДИВ (Регионален исторически музей)

09:30 – 18:00 ч. Вход свободен: 18:00 – 22:00 ч.

18:00 – 22:00 ч. Специално събитие: * 19:00 ч., Зала „Съединение“: Концерт на Вокален ансамбъл „Капела Арте“

По повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, както и в рамките на Европейската нощ на музеите, Регионален исторически музей – Пловдив кани публиката на концерт на Вокален ансамбъл „Капела Арте“ – Пловдив.

Събитието ще се състои на 23 май от 19:00 ч. в зала „Съединение“ на Регионален исторически музей – Пловдив, а входът е свободен.

В навечерието на празника ансамбълът ще представи произведения от славянски композитори. Идеята на концерта е да срещне публиката с музикални творби на езици, използващи писмеността, създадена от братята Кирил и Методий – доказателство как тяхното дело продължава да живее и да се развива чрез различните изкуства.

Диригентът Кръстин Настев е включил произведения от български, чешки, словашки, руски, полски и украински композитори. Публиката ще има възможност да чуе творби от Антонин Дворжак, Бела Барток, Пьотр И. Чайковски, Денислав Томов, Тодор Попов и други. Солисти на концерта ще бъдат сопраните Ива Ананиева и Евелина Стайкова.

Ансамбъл „Капела Арте“ е създаден през 2012 г. по идея на Маестро Крикор Четинян от бивши хористи на АМТИИ – Пловдив и певци от Държавна опера – Пловдив. Съставът участва в Международния фестивал на камерната музика – Пловдив и реализира записи за фонда на Българското национално радио. От 2018 г. диригентът Кръстин Настев продължава творческата мисия на своя учител, а през 2024 г. ансамбълът е удостоен с наградата „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Регионален исторически музей – Пловдив отправя покана към всички любители на хоровата музика и културното наследство да бъдат част от тази празнична музикална вечер.

РПНМ – ПЛОВДИВ (Регионален природонаучен музей)

09:00 – 17:00 ч. Вход свободен: 17:00 – 22:00 ч. Важи само за експозицията!

Атракция: Лъвът Лео от Huxy mascots ще забавлява гостите пред сградата на музея.

ОИ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“

09:30 – 18:00 ч. Вход свободен в Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, ул. „Съборна“ 18 : 18:00 – 22:00 ч.

18:00 – 22:00 ч. Специално събитие: * 19:30 ч., двор на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев, (ул. „Съборна“ № 18): Концерт на Stanley Stonks. Музикантът ще представи микс от рок, фънк и блус традиции, съчетани с класическа естрадна школа.

Stanley Stonks e на българската музикална сцена от 2010 г. като носител на позабравените традиции в американския рок, фънк и блус, както и на класическата естрадна школа. През годините участва в множество популярни формации, като Dirty Purchase, A&B Project и „Шекерова и фалшивите герои“. Днес Stanley Stonks продължава дейността си като китарист, вокалист и композитор, като има и множество самостоятелни концерти.

Постоянната експозиция с творби на големия български художник Златю Бояджиев е в сърцето на Стария град на Пловдив, в Къщата на д-р Стоян Чомаков, и съхранява най-голямата колекция от негови картини.

РЕМ – ПЛОВДИВ (Регионален етнографски музей)

: 09.00 – 22.00 ч. Вход свободен: 18:00 – 22:00 ч.

18:00 – 22:00 ч. Локации:

Постоянна експозиция (Куюмджиева къща) на ул. „д-р Стоян Чомаков“ №2: Експозиция „Светът на ютията“ Къща „Невена Атанасова“ (ул. „Съборна“ № 20): Постоянната експозиция „Светът на ютията“ показва над 1200 експонати, дарени на музея от художника Димитър Добрев. Повече от 40 години той събира ютии от цял свят. Колекцията му проследява дългия път от въглищата до електрическите технологии на този толкова важен за всяко домакинство предмет. Музейният филиал на РЕМ – Пловдив се отличава с атрактивна визия, интерактивна среда, образователен център и реставрационно ателие. Експозицията е носител на тазгодишната награда „Музей на годината“ на Националното сдружение на музеите в България.

Регионален етнографски музей/основна сграда, гр. Пловдив, ул. д-р Стоян Чомаков №2

19:00 – 23:00 ч.

Специално събитие: ПСЕВДОПРИРОДА 2.0. Ексклузивно първо представяне в България

Регионалният етнографски музей – Пловдив (РЕМ), съвместно с арх. Ясен Марков – куратор на Българския национален павилион на Международното архитектурно биенале във Венеция, ще представят в Пловдив изложбата „Псевдоприрода“. Това ще бъде първата официална експозиция в България на участието на страната ни в най-стария международен форум за архитектура и съвременно изкуство.

„Псевдоприрода“ е експериментална инсталация на границата между природата и технологиите, реалността и симулацията. Концептуализиран от архитект Ясен Марков, проектът поставя под въпрос бъдещето на устойчивостта в свят, в който природните процеси все по-често се медиират от изкуствения интелект и човешката намеса.

„Псевдоприрода“2.0“ не е просто пренасяне на изложба, а нейна трансформация. Проектът влиза в диалог с етнографския контекст на Пловдив и музея, поставяйки въпроса: Как днес препрочитаме традицията, когато природата вече не е само среда, а продукт, алгоритъм и спектакъл?

Новата версия представлява концептуално и пространствено развитие на инсталацията, адаптирано специално към архитектурните, културните и историческите дадености на Регионалния етнографски музей – Пловдив. Проектът изследва напрежението между природното и изкуственото, между традиционните форми на знание и съвременните технологични интервенции. „Псевдоприрода“ разглежда природата не като даденост, а като система, която все по-често бива моделирана, симулирана и управлявана чрез човешки технологии – често с непредвидими последствия.

В контекста на Етнографския музей тази тема придобива нов смисъл. Музеят, като институция на паметта, традицията и занаятчийското знание, се превръща в сцена за среща между минали форми на „разбиране на природата“ и съвременни опити за нейното контролиране и препрограмиране.

„Псевдоприрода 2.0“ ще бъде разширена с участието на нови художествени работи и автори, които доразвиват и обогатяват основната концепция на проекта. Наред с вече познатите елементи в изложбата ще бъдат включени произведения на Рози Ейзор, Ивелина Иванова и Теодора Николова, както и на още няколко съвременни артисти, чиито практики органично се вписват в темите за хибридната природа, симулацията, традицията и технологичната намеса. Тези допълнителни работи ще създадат многогласен разказ и ще отворят проекта към нови интерпретации и гледни точки.

В рамките на проекта екипът на РЕМ и арх. Марков ще организират съпътстваща програма от събития, срещи с артисти, образователни инициативи за деца, лекции и презентации, на които ще бъдат представени непоказвани до момента експонати от фонда на музея, имащи пряко отношение към темата за народните представи за силата на природата, връзката й с човека, както вярванията за бедите и случките, които тя ни „изпраща“.

Откриването на изложбата „Псевдоприрода 2.0“ ще се случи в Нощта на музеите от 19 ч. Екипът от артисти ще има публична среща с посетители и професионалисти. Технопарти в нестандартната възрожзденска музейна среда ще е сред атракциите на Европейската нощ на музеите и галериите в програмата на Регионален етнографски музей – Пловдив.

ГХГ – ПЛОВДИВ (Градска художествена галерия)

Вход свободен: 18:00 – 22:00 ч. в следните обекти:

o Постоянна експозиция (ул. „Съборна“ № 14А)

o Експозиция „Икони“ (ул. „Съборна“ № 22)

o Зала „2019“ (ул. „Гладстон“ № 32): Пролетна изложба „Цветове“ на ДПХ.

o Зали за временни експозиции (ул. „Княз Александър I“ № 15): Изложба „Фото Академика“ 2026 – XXVI национален годишен преглед на фотографското изкуство в България (фотографски серии)

o Галерия „Капана“ (ул. „Райко Даскалов“ № 29): Живопис и рисунки от колекция „Христо Чиплаков“.

В експозицията в галерия „Капана“ към Градска художествена галерия – Пловдив могат да се видят 250 творби от най-известните 120 имена в българското изобразително изкуство от последните 150 години. Представени са творби от няколко поколения художници – Николай Павлович, Антон Митов, Никола Петров, Стефан Иванов, Иван Ангелов, Никола Маринов, Елена Карамихайлова, Никола Михайлов, Александър Божинов, Иван Милев, Владимир Димитров – Майстора, Сирак Скитник, Иван Лазаров, Никола Танев, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Жул Паскин, Жорж Папазов, Илия Пейков, Христо Явашев, Алцек Мишев, артисти от емблематичната пловдивска група на 60-те и много други елитни автори от различни периоди. Учудващи дори за специалиста са упорството и страстта, с които един колекционер посвещава сили, внимание и средства за събиране на произведения на изкуството и за тяхното съхранение!

Специални събития (вход свободен):

19:30 – 20:30 ч. Място: Постоянна експозиция (ул. „Съборна“ № 14А): Малък вечерен концерт на Нона Митева на творби за келтска арфа.

Младата художничка Нона Митева ще свири на арфа. Тя е единадесетокласничка в Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив и освен талантлив живописец е и впечатляващ музикант. Сред картините на големите майстори тя ще зарадва публиката в Европейската нощ на музеите с изпълненията си на арфа.

19:00 – 20:00 ч. Място: Зали за временни експозиции, (ул. „Княз Александър I“ № 15): Творчески разговор с кураторите на изложбата „Фото Академика“ 2026 – XXVI

27-ма „Фото Академика“ 2026 – Изложба от XXVI национален годишен преглед на фотографското изкуство в България (фотографски серии). Кураторите на изложбата ще проведат дискусия с млади фотографи за заинтересована публика за спецификата на фотографските серии.

Добре познатата на специалисти и публика с естетската си работа Галина Ушева – фотограф художник, е тазгодишният лауреат на почетната статуетка “Академика” за принос във фотографското изкуство. Тя получи отличието от ръцете на почетния председател на Национално сдружение Фотографска академия “Янка Кюркчиева” Явор Попов по време на откриването на изложбата на призьорите от “ФОТО АКАДЕМИКА” – 2026 в Градска художествена галерия – Пловдив (ул. “Княз Александър I” №15).

Фотографските серии на участниците в 27-ия Национален преглед, са оценени високо и във финалната селекция са включени 128 фотографии в 12 серии от 11 автори (измежду 123 серии от 93-ма автори, участвали в конкурса. Повечето от тях са доста млади хора, което бе приветствано от доайените като сигурен знак, че изкуството се развива възходящо.

Пропусналите срещата с призьорите могат да разговарят с някои от тях в Европейска нощ на музеите на 23 май. Между 18 и 19,30 часа, НСФА ще представи авторите финалисти с дискусия на тема „Между фотографската серия и единичното изображение“. С откриването на изложбата „Фото Академика“ 2026 се даде началото и на Европейския месец на фотографията, който се провежда за 17-ти път.