Икономическа полиция влезе в Пловдивския университет, има задържани при разследване за икономически престъпления

Претърсвания са извършени в Ректората и филиала в Смолян по досъдебно производство за икономически престъпления, като двама души са задържани

Мащабна акция на сектор „Икономическа полиция“ се провежда в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и неговия филиал в Смолян. Разследващите са извършили претърсвания и изземване на документация, свързана с обществени поръчки, потвърдиха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство за икономически престъпления под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив. При съвместната операция на полицейските дирекции в Пловдив и Смолян са претърсени три адреса, а двама души са задържани.

От МВР съобщиха, че в рамките на деня ще бъде предоставена повече информация за хода на разследването.

По време на акцията проверки са извършени както в Ректората на университета в Пловдив, така и във филиала в Смолян, където местната полиция е оказвала съдействие на екипите от Пловдив.

По непотвърдена официално информация, сред отведените за разпит е заместник-ректорът на висшето училище проф. Невена Милева, като впоследствие част от разпитаните са били освободени. Според същата информация ректорът проф. д-р Румен Младенов се намира в служебна командировка извън страната.

Неофициално се твърди още, че проверката е свързана с изпълнението на мащабни европейски проекти и обществени поръчки, включително научноизследователската програма „Дигитални устойчиви екосистеми – технологични решения и социални модели за устойчивост на екосистемите“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост. До момента обаче прокуратурата и МВР не са потвърдили предмета на разследването.

Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да излязат с официална информация относно извършените процесуално-следствени действия, причините за акцията и евентуално повдигнатите обвинения.

„Под тепето“ следи развитието на случая и ще публикува официалните данни веднага след тяхното оповестяване.