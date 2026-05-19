Възможностите за разширяване на търговските и инвестиционните отношения между България и Великобритания бяха във фокуса на бизнес форума „Trade Opportunities in Bulgaria and the UK“, организиран в Пловдив от Британско-българската бизнес камара (BBCC). Събитието в конферентната зала на хотел „Визуализа“ събра днес представители на институции, бизнеса и дипломатическите среди, за да очертаят новите перспективи пред двустранното икономическо сътрудничество.

Сред официалните гости беше зам.-кметът по строителство на Пловдив инж. Хакъ Сакъбов, който приветства участвиците от името на кмета на общината Костадин Димитров. В ролята на модератор на форума влезе бизнесменът Иван Фратев, който е посланик на BBCC в Пловдив.

„България е много добро място за правене на бизнес – член на ЕС, НАТО, Шенген и с перспектива за еврозоната. Това поставя страната на картата на британския бизнес“, подчерта по време на откриването Н.Пр. Натаниел Копси, британски посланик в България.

Особен акцент бе поставен върху Пловдив като водещ икономически център. Градът беше определен като едно от любимите места на британските представители в България и като естествена точка за развитие на нови инвестиции извън столицата.

В презентацията си „Тенденции и възможности за двустранна търговия между Великобритания и България“ Тим Буисерет, от Департамента по бизнес и търговия на Великобритания, който е регионален директор за Централна Европа и България, открои секторите с най-голям потенциал за развитие. По думите му това са: индустриалното производство, аутсорсингът, технологичните услуги, здравеопазването и иновациите.

От представителите на британската страна беше посочено, че все повече компании разглеждат България не само като производствена база, но и като регионален хъб за услуги и високотехнологични операции.

По време на форума стана ясно, че двустранният стокообмен между България и Великобритания вече достига около 3 милиарда британски паунда, като значителна част от него идва именно от сектора на услугите.

Допълнително внимание беше обърнато и на академичните връзки между двете държави. По данни, представени на събитието, хиляди британски студенти избират България за своето медицинско образование, а всяка година стотици от тях започват професионалната си кариера след дипломирането си – още един пример за устойчивото партньорство между двете страни.

Елена Йорданова, заместник-изпълнителен директор на Британската българска търговска камара представи инициативата BBCC Expansion Bridge, чиято цел е да подпомага български компании при навлизането им на британския пазар, както и британски инвеститори, които търсят възможности за развитие в България и Европейския съюз.

Участниците във форума в Пловдив се обединиха около мнението, че отношенията между България и Великобритания навлизат в нов етап – с повече прагматизъм, повече инвестиции и все по-ясен интерес към съвместни бизнес проекти.