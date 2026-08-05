Какво се крие зад металната врата? Деца откриха тайните на Възрожденските къщи в Стария Пловдив

Пешеходната разходка „Тайните на възрожденските домове“ събра малки и големи изследователи на миналото в Балабановата и Хиндлияновата къща

Любопитният разказ на екскурзовода пренася в света на възрожденските търговци, скритите сейфове и домашните хамами

Малки изследователи от Марково се потопиха в света на възрожденския Пловдив по време на лятна разходка из Стария град

Една метална врата в двора на стара възрожденска къща. Дебели стени. Малка постройка, различна от всички останали. Какво ли се крие там?

Именно в маазата богатият търговец Степан Хиндлиян е съхранявал най-ценните си стоки – своеобразен сейф от XIX век, който е трябвало да предпази имуществото при пожар или нападение.

Точно такива въпроси превърнаха разходката из Стария Пловдив в истинско приключение за малките и големите посетители, които се включиха в пешеходния тур „Тайните на възрожденските домове“, част от инициативата „стАРТирай лятото“.

Маршрутът премина през две от най-забележителните къщи в архитектурния резерват – Балабановата и Хиндлияновата, където историята не просто се разказва, а се открива чрез детайлите.

Още в Балабановата къща вниманието привлече пространството, което днес посреща посетителите като фоайе. За мнозина то е първата зала от обиколката, но зад него стои различна история за начина, по който са били устроени богатите пловдивски домове през Възраждането.

Посетителите имаха възможност да разгледат архитектурата, украсата и особеностите на къщата, а разказът за живота на някогашните ѝ обитатели направи сградата по-близка и разбираема.

Следващата спирка бе къща Хиндлиян – един от най-богато украсените възрожденски домове в Стария Пловдив.

Там любопитството бързо беше привлечено от една малка постройка в двора, която се отличава от основната сграда. Тя има по-различен облик, по-дебели стени и врата, която веднага предизвика въпроси.

Именно тези малки загадки превръщат посещението в преживяване. Вместо просто да разглеждат, малките изследователи търсеха отговори – защо някои помещения са изградени по определен начин, как са живели хората преди повече от век и какво разказват детайлите, останали до днес.

По време на обиколката посетителите научиха повече за Степан Хиндлиян – един от най-известните арменски търговци в Пловдив, за мащаба на неговия дом и за начина, по който богатите семейства са организирали ежедневието си през XIX век.

Сред впечатляващите моменти беше срещата с различните части на къщата – помещенията за обитаване, декоративните елементи и следите, които показват колко прецизно е бил планиран всеки детайл.

Разказът на екскурзовода Саво Хаджигенов превърна възрожденските домове в място за открития, а не просто в музейни експозиции.

Любопитство предизвикаха и рисунките върху фасадата на помощните постройки. Екскурзоводът обясни, че те не са само украса. Това са своеобразни „архитектурни паспорти“ на сградата – изображения, които и днес помагат на реставраторите да възстановяват къщата възможно най-точно

Обиколката премина в непринудена атмосфера, а вместо да изнася лекция, екскурзоводът непрекъснато разговаряше с децата, карайки ги сами да търсят отговорите. Именно този подход превърна посещението в преживяване, а не просто в музейна беседа.

С въпроси, наблюдение и любопитство посетителите се върнаха назад във времето и видяха, че зад всяка врата в Стария Пловдив може да има история.

Инициативата „стАРТирай лятото“ продължава през август с още срещи, които представят културното наследство на Пловдив по достъпен и увлекателен начин.