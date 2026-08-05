Американско издание нареди Пловдив сред най-безопасните градове в Европа

Пловдив е сред най-безопасните и най-достъпните за туристите градове в Европа. Това твърди американското туристическо издание Travel Off Path, което посвещава обширен материал на най-стария непрекъснато населен град на континента.

Според публикацията Пловдив остава извън масовите туристически маршрути, въпреки че предлага хилядолетна история, богато културно наследство и значително по-ниски цени в сравнение с популярни западноевропейски дестинации.

Авторите отбелязват, че историята на непрекъснатото заселване на града започва преди повече от 8000 години. Сред най-емблематичните забележителности са посочени Античният театър, Небет тепе, Джумая джамия и съхранените римски останки, около които се е развил съвременният град.

В материала се подчертава, че именно спокойната атмосфера и липсата на огромни туристически тълпи превръщат Пловдив в предпочитано място за любителите на историята и културата.

Американското издание обръща внимание и на достъпните цени. Според него нощувките в бюджетни места за настаняване струват между 35 и 60 долара, вечеря за двама – между 35 и 55 долара, а уличната храна може да се намери за едва 3–6 долара. Капучино или местна бира струват около 2–3 долара, билетът за градски транспорт е приблизително 60 цента, а таксиметровите услуги започват от около 0,80 долара на километър.

Travel Off Path определя Пловдив и като един от най-сигурните градове в Европа. Изданието посочва, че България получава 89 точки от 100 в индекс за безопасност на пътуванията, а американският Държавен департамент класира страната на най-ниското ниво на риск за пътуване. Според авторите това се дължи на силните местни общности, активното полицейско присъствие в централната градска част, както и на ниските нива на улична престъпност. Като единствен по-сериозен риск са отбелязани джебчийските кражби.

Въпреки положителната оценка, публикацията посочва и един недостатък – транспортната достъпност. Според авторите пътуването с влак от София до Пловдив отнема около два часа и половина, а от Варна – близо седем часа с прекачвания.

Изданието заключава, че именно съчетанието между богато културно наследство, спокойна атмосфера, достъпни цени и високо ниво на сигурност превръща Пловдив в една от най-недооценените европейски дестинации.