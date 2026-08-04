75 нови места за деца в ДГ „Буратино“ в Пловдив

Новата сграда на ул. „Загоре“ в район „Централен“ ще увеличи капацитета на детското заведение



Три нови групи ще бъдат разкрити към Детска градина „Буратино“ в Пловдив, реши Общинският съвет на днешното си заседание. Допълнителните места ще бъдат осигурени в новопостроена сграда на детското заведение на улица „Загоре“ в район „Централен“.

С откриването на новите групи капацитетът на градината ще бъде увеличен с около 75 места. По този начин общината ще разшири възможностите за прием на деца и ще изпълни задължението си да осигурява условия за задължително предучилищно образование.

Новите групи ще позволят на повече семейства в централната градска част да получат достъп до общинска детска градина, на фона на продължаващото търсене на места в системата на предучилищното образование.