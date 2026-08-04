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75 нови места за деца в ДГ „Буратино“ в Пловдив

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:55ч, вторник, 4 август, 2026
0 124 Преди по-малко от минута

Новата сграда на ул. „Загоре“ в район „Централен“ ще увеличи капацитета на детското заведение

Три нови групи ще бъдат разкрити към Детска градина „Буратино“ в Пловдив, реши Общинският съвет на днешното си заседание. Допълнителните места ще бъдат осигурени в новопостроена сграда на детското заведение на улица „Загоре“ в район „Централен“.

С откриването на новите групи капацитетът на градината ще бъде увеличен с около 75 места. По този начин общината ще разшири възможностите за прием на деца и ще изпълни задължението си да осигурява условия за задължително предучилищно образование.

Новите групи ще позволят на повече семейства в централната градска част да получат достъп до общинска детска градина, на фона на продължаващото търсене на места в системата на предучилищното образование.

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Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 09:55ч, вторник, 4 август, 2026
0 124 Преди по-малко от минута
Photo of Таня Грозданова

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по… More »

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