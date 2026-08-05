Ще има ли България нова Европейска столица на културата?

След успеха на Пловдив като Европейска столица на културата през 2019 година България може отново да има град с престижната титла. Габрово официално започна подготовката на кандидатурата си за инициативата „Европейска столица на културата 2032“, като ще разчита на стратегическото партньорство на Велико Търново.

Двете общини подписаха споразумение за съвместна работа, с което поставят началото на подготовката на кандидатурната книга, културната програма и общата стратегия. Документът беше подписан символично на моста на майстор Колю Фичето в Дряново – място, което според организаторите олицетворява връзката между двата града.

По правилата на инициативата кандидат може да бъде само един град, затова официалната кандидатура ще бъде на Габрово, а Велико Търново ще участва като регионален стратегически партньор.

Кметът на Габрово Таня Христова определи проекта като възможност не само за двата града, а за цяла Централна България.

„Културата може да се превърне в двигател за развитие, привличане на хора и инвестиции. Това е партньорство, основано на обща визия, а не на разпределяне на ресурси“, заяви тя.

Според кмета на Велико Търново Даниел Панов решението за обща кандидатура е резултат от близо година анализи и консултации.

„Единението носи сила и успех. Именно регионалното партньорство е сред принципите, които Европейската комисия насърчава“, коментира Панов.

Подписаното споразумение предвижда съвместна работа по разработването на кандидатурната книга, културната програма, международните партньорства, както и инициативи за по-активното включване на местните общности, културните организации, образователните институции и бизнеса.

През следващите месеци предстои изготвянето на концепцията за кандидатурата, като в процеса ще бъдат привлечени представители на културния сектор и гражданските общности от региона.

До момента единственият български град, носил титлата Европейска столица на културата, е Пловдив, който през 2019 година реализира стотици културни събития, привлече милиони посетители и остави след себе си редица нови пространства, фестивали и културни инициативи, които продължават да се развиват и днес.

Снимка: Община ГАБРОВО/GABROVO Municipality/Facebook