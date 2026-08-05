Останки от нацистки кораби изплуваха в Дунав

Източник: Дойче Веле

Нивото на река Дунав – втората най-дълга река в Европа, падна толкова много, че в Сърбия изплуваха германски бойни кораби от Втората световна война.

В близост до Прахово, сръбско пристанище, където Дунав разделя страната от Румъния, се виждат ръждясал корпус и счупена мачта. Там в края на войната нацистите умишлено са потопили собствен кораб, за да избегнат пленяването му от руснаците.

Извадиха древна челюст на мамут от пресъхналия Дунав край Ряхово

Сръбското правителство отдавна търси помощ от Европейския съюз за изваждането от дъното на реката на стотици кораби, някои от които все още натоварени с оръжия. Проблем обаче е прецизното им улавяне, без случайно да се засегнат взривните вещества, които все още се намират на борда.



Снимка: Djordje Kojadinovic/REUTERS

АЕЦ в Унгария спира работа, кораби и фериботи са блокирани

Ниските нива на Дунав създават сериозни проблеми за държавите, през които реката преминава, включително и за ядрените електрически централи. Унгария е застрашена от безпрецедентна енергийна криза, ако АЕЦ „Пакш“ преустанови работа.

През последните седмици трафикът на фериботи, туристически лодки и товарни кораби както по река Дунав, така и по река Рейн, е драстично намален заради засушаването. Движението на ферибота между Оряхово и Бекет в Румъния е преустановено от близо месец.

Климатичните промени предизвикат аномалии и загуби

Продължаващите горещини и спадащите нива на реките водят до аномалии и сериозни икономически загуби. Експерти предупреждават, че ниските нива на Рейн могат да вкарат германската икономика обратно в стагнация. Сърбия пък намали производството в своите въглищни електроцентрали заради недостига на вода от Дунав, докато Румъния проведе контролиран взрив на голям скален масив, за да увеличи притока на вода към атомната електроцентрала в Черна Вода.

Климатичните промени създават все по-сериозни рискове за реките в Европа в последните години. Според климатичната служба на ЕС „Коперник“ Европа е континентът, който се затопля най-бързо. Това води до по-чести летни горещи вълни, по-голям натиск върху водните ресурси и по-интензивни горски пожари.

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