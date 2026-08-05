Социален асистент открадна 7000 евро от 93-годишен пловдивчанин

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняема жена на 54 г. за това, че на 29.07.2026 г. в гр. Пловдив e отнела чужди движими вещи – сумата от 7000 евро, от жилището на 93-годишен мъж, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

Престъплението е квалифицирано по чл. 195, ал.1, т.7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от Наказателния кодекс. Кражбата е извършена в условията на повторност. 54-годишната жена е била осъждана и преди за друго такова деяние.

Установено е, че обвиняемата била определена за личен социален асистент на 93-годишен мъж. По този повод тя посещавала ежедневно жилището му в гр. Пловдив. По време на пребиваването си в дома разбрала, че възрастният мъж съхранявал пари в електронен сейф в една от стаите. Тя открила ключа за касата. На 29 юли 2026 г. отворила сейфа и оттам отнела 7000 евро. По-късно 93-годишният мъж установил липсата на парите и подал сигнал на тел. 112. Към момента сумата не е възстановена.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.