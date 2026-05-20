С изложба на редки регулационни планове на квартали в Стария град Общински институт „Старинен Пловдив“ отбелязва 70 години от създаването на архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“. Експозицията „Стари планове на Стария град на Пловдив“ ще бъде открита на 21 май от 18:30 часа в Балабановата къща, а входът за посетители е свободен.

Изложбата представя 20 оригинални чертежа, създадени в периода 1907 – 1942 година, които разкриват как е планирано и организирано пространството в Стария град преди повече от век. Подредени хронологично, документите проследяват развитието на кварталната регулация и начина, по който са определяни границите на имотите, улиците и кварталите в историческата част на Пловдив.

Сред най-интересните експонати са и два впечатляващи по размер чертежа, включително един, посветен на Небет тепе, с размери 183 на 104 сантиметра.

Плановете са изготвяни първоначално от кондуктори и подписвани от градския инженер, а по-късно – от ръководителите на отделите по благоустройство и техническите служби на Пловдивската община. Те са не само административни документи, но и свидетелства за развитието на градоустройствената мисъл в началото на XX век.

Повечето чертежи са изпълнени върху специално инженерно платно, което е позволявало многократна употреба и дългосрочно съхранение. През годините те са били сгъвани, изпращани за одобрение в тогавашното Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството и използвани активно в работата на общинската администрация, което е оставило видими следи върху тях.

Всички експонати са реставрирани в Лабораторията за консервация и реставрация на Общински институт „Старинен Пловдив“, а идеята за изложбата е на Галина Ропова, ръководител на архивохранилището на института.

Куратор на експозицията е д-р Станислав Станев, а в подготовката участват реставратори, архивисти и дизайнери от екипа на института.

Изложбата ще остане в Балабановата къща до 20 август 2026 г. и обещава да бъде интересна както за архитекти, геодезисти и историци, така и за всички любители на стария Пловдив.