Бързо решение за проблемите по Стряма няма, призна областният управител на Пловдив пред Под тепето

Според Георги Янев настоящият модел е изчерпан и предписанията не водят до реално почистване на речните корита

Бързо решение за почистването на река Стряма няма. Това заяви областният управител на Пловдив Георги Янев в отговор на въпрос на Под тепето след сигналите на кметове от поречието за опасни участъци и риск от нови наводнения.

По думите му сегашният модел за поддръжка на реките е изчерпан и не води до реални действия.

„Попадаме в един омагьосан кръг, при който ние даваме предписания на „Напоителни системи“, но както ние, така и те нямат средства и не се случва нищо“, коментира Янев.

Той посочи, че преди около две седмици междуведомствена комисия е извършила проверка по участъците от река Стряма край Калековец и Трилистник. Констатирани са проблеми, за които са дадени предписания към компетентните институции.

Според областния управител обаче проблемът не е само конкретният участък, а начинът, по който е организирана отговорността за речните корита.

„Няма как да се администрират граници на реките“, заяви той.

По думите му според действащия Закон за водите отговорностите са разделени – в урбанизираните територии за почистването отговарят общините, извън тях – областните управители, с изключение на участъците, за които отговаря „Напоителни системи“.

Янев се обяви за промяна в законодателството и за създаване на по-работещ модел за поддръжка на речните корита.

По думите му проблемът с непочистените речни корита не може да бъде решаван само с проверки и предписания, тъй като в много случаи липсват средства и реални действия.

„Дълго време сме свидетели как даваме предписания какво трябва да се случи, но когато няма средства, не се случва нищо. Това е проблем за всички областни управители“, коментира той.

Сред предложенията, които са обсъждани от областните управители, е създаване на специализирано дружество с необходимия административен и технически капацитет, което да може да извършва цялостна дейност по речните корита.

Въпросът бе повдигнат след настоявания на кметовете на Калековец и Трилистник за спешни действия по река Стряма заради затлачени участъци, растителност в коритото и опасения от нови разливи при високи води.