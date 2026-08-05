До 102 500 евро за малки и средни фирми в Пловдивско

Малки и средни предприятия, които са регистрирани и развиват своята дейност на територията на общините Калояново, Съединение, Първомай, Родопи и Перущица, могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от 15 000 евро до 102 500 евро. Процедурата „Внедряване на иновации в МСП на територията на местни инициативни групи (МИГ)“ дава възможност на фирми на територията на Местни инициативни групи с одобрено допълващо финансиране по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, да внедрят иновации, базирани на нови или подобрени продукти и/или бизнес процеси, като по този начин се повиши иновационната им дейност и конкурентоспособност.

Бенефициенти по процедурата могат да бъдат МСП, които са регистрирани като търговци не по-късно 31.12.2023 г. Те следва да извършват дейността си на територията на МИГ Перущица-Родопи, МИГ Калояново – Съединение или МИГ Първомай-Димитровград, както и да са заявили подкрепа за дейности, които ще бъдат осъществявани на тази територия. Има изисквания за реализирани средногодишни нетни приходи от продажби за 2023, 2024 и 2025 г. не по-малко от 50 000 лв. за микро- и малки предприятия, а за средни предприятия – над 200 000 лв. Всеки един МИГ има определен бюджет от 276 097.62 евро, в рамките на който ще се класират проектите. Интензитетът на помощта е 75%. Прилага се режим de minimis.

Предприятията следва да внедрят поне една иновация, свързана с нови или значително подобрени продукти или процеси, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г., което ще доведе до подобряване на възможностите за развитие на бизнеса в по-малките населени места. Допустими са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи като машини, съоръжения и оборудване, необходими за внедряването на иновацията, както и софтуери, патенти, полезни модели, промишлени дизайни и лицензии, необходими за внедряването на иновацията.

Екипът на Областен информационен център – Пловдив напомня, че процедурата е с два срока за кандидатстване – настоящият до 16:30 часа на 14.09.2026 г. и от 14.01. до 15.03. 2027 година. Подаването на проектните предложения е изцяло онлайн, чрез системата ИСУН, където са публикувани и Условията за кандидатстване и изпълнение. Потенциалните кандидати могат да се включат в онлайн информационен ден, в който експертите на Управляващия орган на ПКИП ще предоставят разяснения за процедурата и ще отговорят на всички въпроси, свързани с условията за кандидатстване, необходимите документи, финансирането, допустимите дейности. Събитието ще се проведе на 6 август, от 10:00 часа, в платформа Webex: номер на срещата – 2741 102 2361, парола – 123456.

Експертите на ОИЦ – Пловдив остават на разположение на всички заинтересовани страни, които имат нужда от консултация, свързана с актуалните възможности за финансиране от европейските фондове. Може да се свържете с тях на тел. 032 262 000, на имейл oic@plovdiv.bg, на лично съобщение в социалните мрежи, както и в офиса им на ул. Авксентий Велешки № 20, партер.

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