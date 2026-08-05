Екип с пловдивско участие спечели голям Хекатон в Сан Франциско с AI решение за дентална грижа

Екип програмисти с ключово пловдивско участие спечели голям технологичен Хекатон в Сан Франциско с AI решение за дентална грижа. Част от отбора бе Гергана Драгоева, която само преди десетина дни се премести от родния си Пловдив в Града край залива в Щатите.

Групата, сформирана само ден преди събитието, спечели 1-во място на големия летен Stripe × Auth0 „Build Different“ Hackathon, организиран в централата на Okta. Гергана била човекът, който представил финалната презентация пред журито, след което тя и екипът и триумфирали с проект за AI платформа, която адресира сериозен проблем в здравната система на САЩ.

Става въпрос за технологично решение, базирано на изкуствения интелект, което свързва отменени стоматологични часове с пациенти без достатъчно застрахователно покритие и с организации, готови да финансират част от лечението. Победителите в Хекатона разработили гласов AI агент, който се обажда на пациенти, които спешно имат нужда от дентална грижа и им предлага свободни часове с намалена такса (или финансирани от НПО) в близост до тях.

Гергана Драгоева е завършила Френската гимназия в Пловдив, след завършва европейско бизнес право в Париж. Заради пандемията се завръща в Пловдив, а по нейно време под тепетата бе доброволец в Спешна помощ в града, за което Под тепето тогава писа. В последствие завършва тригодишна бакалавърска програма в Медицинския университет в София, докато работи в международните продажби на медицински диспозитиви за пловдивска компания. Веднага след това започва да учи програмиране в SoftUni и Telerik Academy през 2021–2023 г. с цел да основе софтуерна компания, която днес развива – Querii Labs Inc. от Сан Франциско.

През последната година бе избрана да представлява България в международни технологични делегации и събития като TECHARENA Stockholm, Startup Grind Silicon Valley, Panathēnea Athens и GITEX Europe Berlin. Преди две седмици се премества в Сан Франциско, за да развива там Querii Labs Inc. И още през първата седмица заедно с екипа й спечелват Хакатона на Auth0 x Stripe в Сан Франциско.