AI кампус за 3 млрд. евро край Пловдив или поредната мегаломанска заявка?

Британското специализирано издание Data Central обяви, че проектът за AI кампус край Пловдив вече е „на стартовата линия“ и строителството може да започне още тази есен. Инвестицията, зад която стои германската компания Brinell Compute, продължава да се оценява на около 3 млрд. евро – сума, която би я превърнала в една от най-големите частни инвестиции в историята на България.

Именно тук обаче започват и въпросите. Дали това не е поредната мегаломанска заявка?

Вече повече от година около проекта се говори с впечатляващи числа – милиарди евро, гигантски център за данни и изкуствен интелект, хиляди графични процесори и заявена електрическа мощност от над 1 гигават. Това са параметри, характерни за едни от най-големите AI кампуси в света.

До момента обаче липсват публично представени договори с големи технологични компании, няма информация за осигурено финансиране в подобен размер, нито за конкретен график на изпълнение. Не е ясно и как ще бъде изградена необходимата енергийна инфраструктура за подобен обект.

Особено сериозен изглежда въпросът с електрозахранването. Заявената мощност е съпоставима с производството на един блок на АЕЦ „Козлодуй“. Макар това да не означава, че подобно потребление ще бъде достигнато веднага, реализацията на подобен проект би изисквала мащабни инвестиции в електропреносната мрежа и нова инфраструктура.

Любопитно е, че и публикацията на Data Central не представя нови конкретни данни за проекта, а по-скоро преповтаря вече известните намерения. Новината е, че според изданието строителството може да започне през есента, но засега това не е подкрепено с повече публични детайли.

Ако AI кампусът действително бъде реализиран в обявения мащаб, той безспорно ще промени икономическата карта на региона. Засега обаче между впечатляващите обещания и реалното строителство остава значителна дистанция. А при проект от подобен размер най-важните въпроси – откъде идват средствата, кой ще бъде клиент, как ще се осигури необходимата електроенергия и кога реално ще започне строителството – все още чакат своите официални отговори.

Снимка: Brinell Compute GmbH