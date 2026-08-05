„Мазало върху мазалото“: Скандалът със санирането продължава

Случаят със скандално изпълненото саниране на жилищен блок, за който Под тепето писа през миналата седмица, продължава да предизвиква недоволство сред живеещите. След като след нашата публикация кметът Костадин Димитров разпореди дефектите да бъдат отстранени още същия ден, ремонтните дейности продължават, но според хората на адреса резултатът е незадоволителен.

След сигнала в „Под тепето“: Кметът нареди още днес да поправят компрометираната топлоизолация

В редакцията на Под тепето дойде нов сигнал, придружен със снимки, на които се виждат извършените корекции. Според подателите им вместо качествено отстраняване на проблемите се наблюдава „ремонт на ремонта“, който е довел до още по-неестетичен вид на фасадата.

„Това е, меко казано, престъпление. Липса на дюбели, необезопасено скеле, мазало върху мазалото, зони без топлоизолация, цялата фасада е загрозена и неравна… И много други“, пишат живеещите.

По думите им компрометирани участъци са били просто замазани, без да се премахнат проблемните елементи и без да се изпълнят наново според изискванията.

Живеещите настояват компетентните институции да извършат проверка на място и, ако нарушенията бъдат потвърдени, компрометираната топлоизолация да бъде демонтирана и изградена отново.

„Молим да бъдат взети мерки и по-конкретно всичко да бъде свалено и направено наново от качествени майстори“, призовават те.