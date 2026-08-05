След силната слънчева активност в началото на седмицата се очаква постепенно успокояване на магнитното поле на Земята

Първата седмица на август започва с повишена геомагнитна активност. Според прогнозите на специалистите на 5 август 2026 г. Земята все още ще бъде под влияние на силна слънчева активност след очакваната магнитна буря в предходните дни.

При подобни периоди част от хората, които са чувствителни към промените в геомагнитното поле, съобщават за неразположение като главоболие, отпадналост, замайване или промени в кръвното налягане.

Най-често внимание към тези периоди обръщат хората със сърдечно-съдови проблеми, колебания в кръвното налягане, възрастните хора и хората със състояния, при които организмът реагира по-чувствително на промени във външната среда.

Специалистите препоръчват в дни с повишена геомагнитна активност да се избягват прекомерните физически натоварвания, да се приема достатъчно вода и да се спазва обичайният режим на почивка.

След 5 август прогнозите сочат постепенно намаляване на слънчевата активност. Между 6 и 8 август се очаква магнитното поле на Земята да се стабилизира, което ще създаде по-спокойни условия за дейности на открито, спорт и пътувания.