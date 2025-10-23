Летище Пловдив посреща първия полет от Милано

С официална церемония на летище Пловдив ще бъде посрещнат първия полет от Милано (Малпенса). Това ще стане тази неделя (26.10.2025 г.) от 15.00 часа. На събитието ще присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметовете на общините, които членуват във Фонда за развитие на летището, ръководството на аеропорта и други официални лица.

Райънеър потвърди маршрута Пловдив – Милано Малпенса

Редовната линия Пловдив – Милано бе официално обявена в началото на юни тази година на пресконференция в Община Пловдив, в която участваха кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, директорът „Комуникации“ за Централна и Източна Европа на „Райънеър“ Алисия Войчик-Голебьовска.