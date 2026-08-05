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Мъж със самоделно превозно средство опита да избяга от полицията в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:58ч, сряда, 5 август, 2026
0 140 Преди по-малко от минута

В Пето РУ е бил задържан водач на самоделно превозно средство, опитал да избегне полицейска проверка. Около 20.30 ч. в понеделник патрулиращ по бул. „Асеновгадско шосе“ екип на сектор „Пътна полиция“ забелязал мъж да се придвижва по велоалея с необичайно устройство. Вместо да спре на подадения звуков и светлинен сигнал от служебния автомобил обаче, водачът преминал с увеличение на скоростта през пътното платно и се насочил към близко междублоково пространство. Там той бил заловен от униформените, а ръчно сглобеното му возило – иззето. По случая се води бързо производство.    

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:58ч, сряда, 5 август, 2026
0 140 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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