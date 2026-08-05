Времето в Пловдив на 5 август 2026 г.: Жълт код за горещини и температури до 38 градуса

НИМХ предупреждава за опасно високи температури в почти цялата област, без Карлово и Сопот

ълт код за сухо и горещо време е обявен за Пловдивска област на 5 август 2026 г. Предупреждението от първа степен на Националния институт по метеорология и хидрология важи за почти всички населени места в региона, като изключение са Карлово и Сопот.

В сряда времето в Пловдив ще бъде предимно слънчево, а следобед – горещо. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, като за района на града се очакват стойности около горната граница.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Слънцето над Пловдив ще изгрее в 6:22 часа, а залезът ще бъде в 20:42 часа. Продължителността на деня ще бъде 14 часа и 20 минути.

При горещото време се препоръчва избягване на продължителен престой на пряка слънчева светлина в най-топлите часове, прием на достатъчно течности и повишено внимание при физически натоварвания на открито.

Снимка: Александра Тороманова