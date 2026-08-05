Тайните на възрожденските къщи разкриват на малки и големи в Стария град

Пешеходен тур с исторически разкази в Балабановата къща и къща „Хиндлиян“ е първото от августовските приключения в „стАРТирай лятото“

Лятото в Стария Пловдив продължава с нови срещи с историята, изкуството и въображението. На 5 август (сряда) малки и големи са поканени на пешеходния тур „Тайните на възрожденските домове“, част от инициативата „стАРТирай лятото“.

Разходката започва в 10:00 часа от Балабановата къща, където участниците ще се потопят в атмосферата на възрожденския Пловдив с разказите на Саво Хаджигенов.

Маршрутът ще премине през две от най-разпознаваемите възрожденски къщи в Стария град – Балабановата къща и къща „Хиндлиян“, като посетителите ще научат любопитни истории, ще открият скрити детайли от архитектурата и ще погледнат по различен начин на наследството от Възраждането.

Събитието е подходящо за деца и семейства, които искат да прекарат лятната сутрин в разходка, съчетана с познание и открития.

Участието е с предварително записване на телефон 0892 385 262.

Августовската програма на „стАРТирай лятото“ продължава и на 7 август (петък) с работилницата „Приказки без думи“ в двора на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев.

Там децата ще могат да открият възможностите на пантомимата с Деница Гергиникова – как чрез жестове, мимика и въображение могат да се разказват истории без думи.

За участие в работилницата на 7 август е необходимо записване на телефон 0896 935 291.