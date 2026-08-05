Бъдещето на световното гребане се събра в Пловдив

Бъдещето на световното гребане вече е във водите на Гребния канал в Пловдив, за първите тренировки преди Световното първенство за мъже и жени до 19 години.

Официалното откриване на супер престижното състезание е довечера от 18.30ч. на Римския стадион, а подробности около спортния форум бяха изнесени днес от президента на Световната федерация Жан- Кристоф Ролан Лопран, вицепрезидента Анамари Фелпс, президента на българската федерация по гребане Свилен Нейков, зам.-кмета Николай Бухалов и председателя на организационния комитет Иван Попов.

В града вече има над стотици чужди гости, дошли под тепетата за първенството. Във водите на канала ще видим 655 състезатели от 54 страни от всички краища на планетата, което е своеобразен рекорд за Пловдив. 229 лодки с екипажите им вече се подготвят за първите стартове утре, а близки на младите гребци от цял свят вече се събират на трибуните, за да подкрепят своите дори по време на тренировките.

„Създадена е изключително сериозна организация, тъй като чуждите почитатели на гребането ще останат в града близо седмица. Около 2000 чужденци са в Пловдив за Световното първенство“, разкри Иван Попов.

“ Следващото поколение е тук. В Пловдив ще видим бъдещето на световното гребане“, каза президентът на World Rowing Жан- Кристоф Ролан. Той подчерта, че Пловдив е много известен в света на гребането с перфектните си условия и ще продължи да бъде.

Добрата база и перфектната организация похвали и вицепрезидентът на Световното гребане Анамари Фелпс.

„За много от младите състезатели това е първото първенство от световен ранг, на което ще участват. Те ще имат шанса да станат част от световната гребна общност, да създадат контакти и да направят връзки. И да постигнат много резултати в следващите дни- каналът в Пловдив е пословично известен с добрите си времена“, коментира Анамари Фелпс.

„За първи път България участва с толкова голям брой лодки в световно първенство за мъже и жени до 19 години- цели 6. Домакинството на такова състезание оказва влияние- младите хора търсят изява и тук могат да я получат. Имаме 16 състезателя в 6 дисциплини, които ще разчитат и на подкрепата на публиката в Пловдив. Елате и застанете до младите български гребци“, призова президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков.

Организаторите припомниха, че достъпът до състезанията от 6 до 9 август, когато са финалните гонки, е напълно свободен.