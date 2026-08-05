Източник: Дневник

Съдбата на 29-те процента от акциите в Пловдивския панаир, собственост на Община Варна и на практика подарени на бизнесмена Георги Гергов от бившия кмет Иван Портних (ГЕРБ), отново виси на косъм. Върховният касационен съд (ВКС) остави без движение делото, заведено от държавата срещу Община Варна и свързаните с Гергов дружества, след като постанови, че министърът на икономиката няма право да завежда процеса от името на държавата.

Вместо него по закон това е задължение на министъра на финансите, определи ВКС:

„Министърът на икономиката и индустрията не се явява надлежен процесуален представител на Държавата в настоящия исков процес. Процесуалното представителство на държавата в исковия граждански процес е уредено в закона с императивни разпоредби. Съгласно правилото на чл. 31, ал. 1 ГПК държавата се представлява от министъра на финансите, освен когато в закон е предвидено друго“, се казва в определението от 29 юли. С него съдът оставя без движение процеса за собствеността на 29% от акциите в Пловдивския панаир и дава указания за отстраняване на нередностите.

Финансовият министър (Гълъб Донев – бел.ред.) има седмица след връчването на определението да реши дали признава за валидни всички досегашни стъпки по делото. Ако не го направи, водената с години съдебна битка може да бъде окончателно загубена. От пресцентъра на Министерството на финансите казаха на въпрос на „Дневник“, че все още не са получили определението на ВКС.

Делото е от 2023 г., когато министерството на икономиката започна съдебен спор с Община Варна, дружеството „Международен панаир Пловдив“ и компанията на Гергов „Пълдин туринвест“. Искането е съдът да признае, че държавата, а не общината, е истинският собственик на спорните акции, както и че прехвърлянето им на Гергов е недействително.

В нарушение на закона

През лятото на 2024 г. Софийският градски съд се произнесе по същество, разделяйки решението на две. От една страна, той отхвърли претенцията на държавата, че тя е собственик на акциите. От друга – обяви апортирането им в „Пълдин туринвест“ за нищожно, защото е станало в нарушение на Закона за приватизацията. Така Община Варна и компанията, собственост на Гергов, бяха осъдени да платят близо 800 хил. лв. (409 хил. евро) разноски по делото.

Апелативният съд в София година по-късно потвърди отказа в частта за собствеността на държавата, но обезсили частта за нищожността на прехвърлянето и върна делото за ново разглеждане на друга правна основа. Държавата подаде касационна жалба срещу решението.

Апелативният съд върна делото за акциите на Панаира

Във ВКС обаче тричленен състав установи нещо, което е убягвало на всички досега: цялото дело, включително самата искова молба от 2023 г., е заведено от министъра на икономиката (Богдан Богданов в правителството „Денков-Габриел“ – бел. ред.), макар че по закона представител на държавата пред съда следва да бъде министърът на финансите. С други думи, години наред делото е водено от институция, която няма право.

Апелативният съд окончателно отрязва Варна за акциите на Пловдивския панаир

Как се стигна дотук

През август 2016 г. без ясни мотиви правителството на Бойко Борисов предостави безвъзмездно на Варна 29% от акциите на дружеството „Международен панаир Пловдив“, а на Пловдив предложи други 20% които градът първоначално отказва да приеме. Варненските съветници, за разлика от пловдивските си колеги, приеха подаръка с готовност.

Само година по-късно обаче Изпълнителната комисия на ГЕРБ и лично Борисов внезапно разпоредиха на тогавашния варненски кмет Иван Портних и на общинските съветници от партията да се откажат от акциите. Официалният мотив бе „продължаване на консолидацията на държавната собственост“ и недопускане на „внушения“, свързващи ГЕРБ със „знаков бизнесмен от средите на БСП“, какъвто по думите на Борисов беше Георги Гергов – в миналото той беше висш функционер в БСП, но през 2020 г. беше изключен от партията, сега е почетен консул на Руската федерация в Пловдив.

Последиците от едно неизпълнено решение

На 2 май 2017 г. доминираният от ГЕРБ Общински съвет във Варна гласува единодушно да върне акциите обратно на държавата, като възложи на кмета Портних да подпише необходимите документи за прехвърлянето.

Решението от май 2017 г. обаче на практика никога не бе изпълнено. Проверка на „Дневник“ от края на 2022 г. показа, че в продължение на пет години Портних не е предприел нито едно от необходимите действия за връщането на акциите на държавата.

Междувременно през 2021 г. Георги Гергов, който вече контролираше над половината от „Пълдин туринвест“ – дружеството, притежаващо основния дял от 51% от панаира, отправя молба Варна да прехвърли своите 29% точно в неговата компания. Първи опит за такова прехвърляне бе направен през есента на 2020 г., но бе оттеглен в последния момент след остро писмо от тогавашния служебен министър на икономиката Даниела Везиева (в кабинета на Стефан Янев – бел.ред.).

Два месеца по-късно искането на Гергов се завърна като нова точка в дневния ред на варненския Общинския съвет, а през декември 2021 г. съветниците вече гласуваха в обратна посока и одобриха прехвърлянето на акциите към неговата компания. С това делът на бизнесмена в Пловдивския панаир скочи до близо 79.3%, което му даваше практически пълен контрол, включително при въпроси, изискващи квалифицирано мнозинство. Именно тази сделка от 2021 г. по-късно бе обявена за незаконна от Софийския градски съд с мотивите, че прехвърлянето е станало при нарушения на Закона за приватизацията.

Политическото продължение

Наред с юридическата страна историята има и политическо продължение. В началото на това лято се разбра, че варненската прокуратура е прекратила разследването срещу Иван Портних заради неизпълнението на решението на Общинския съвет от 2017 г., което позволи на Гергов да поеме контрола над панаира.

Настоящият кмет Благомир Коцев тогава коментира, че намира за необяснимо общината да губи дело заради решение на предходния градски съвет, докато прокуратурата спира разследването срещу отговорния за неизпълнението му Портних. Той обяви и че няма да обжалва решението на Софийския апелативен съд, тъй е твърде вероятно такова дело да бъде загубено, а съдебните разходи дотук са за над 800 хил. лв.

С новото разпореждане на Върховния касационен съд съдбата на цялото дело вече зависи от чисто процедурен въпрос. А заради формален пропуск близо десетилетната история, преминала през мандатите на двама кметове, куп правителства и две съдебни инстанции, сега е на кръстопът.

Ако министърът на финансите не потвърди в срок от седмица след връчването на определението, че признава касационната жалба, тя ще остане без разглеждане и касационното производство ще бъде прекратено, се казва в окончателното определение на ВКС.

В случай, че министърът потвърди жалбата пред ВКС, но не и първоначалната искова молба от 2023 г., то решенията на двете съдебни инстанции дотук ще бъдат обезсилени, а дело ще бъде прекратено, без произнасяне по въпроса чии са спорните акции от Пловдивския панаир.