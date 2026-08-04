Нова тревога за Стряма: Мостът на входа на Маноле може да се срути при наводнение

Кметът на община Марица предупреждава, че съоръжението е компрометирано, а паднали дървета в коритото на реката могат да го превърнат в „тапа“ при високи води

Ако мостът стане неизползваем, жителите на Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле ще загубят най-пряката си връзка с Пловдив

След като областният управител на Пловдив Георги Янев заяви пред Под тепето, че сегашният модел за поддръжка на реките е изчерпан и не работи, община Марица излезе с ново предупреждение за сериозен риск по поречието на Стряма.

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Според кмета Димитър Иванов компрометираният мост над реката на входа на село Маноле може да се срути при следващо голямо наводнение, ако държавата не предприеме превантивни действия.

„Речното корито е обрасло с дървета и в най-скоро време Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле ще останат без мост и няма да може да се преминава към тези населени места“, предупреждава Иванов.

По думите му проблемът вече не се изчерпва само с непочистеното корито и компрометираните диги, които застрашават Калековец, Трилистник, Скутаре и Рогош. Под опасност е и мостът, построен преди повече от 80 години, чиято западна опора от години е в лошо състояние.

Кметът припомня, че при наводненията през септември 2022 година водата е достигнала критично високо ниво.

„Ако не бяхме направили байпас, водата щеше да излезе над моста на входа на Маноле и той най-вероятно щеше да бъде съборен. По време на бедствието оставаха около 30 сантиметра водата да премине над моста“, заявява Иванов.

Според него и след последните бури опасността се е увеличила, тъй като паднали дървета в коритото могат да образуват естествена тапа пред съоръжението и при висока вълна да доведат до разрушаването му.

Ако мостът стане неизползваем, жителите на Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле ще загубят най-пряката си връзка с Пловдив.

Единственият обходен маршрут ще преминава през Шишманци и автомагистрала „Тракия“, което ще удължи пътя с около 30 километра и ще затрудни ежедневното придвижване на над 6000 жители.

По информация на община Марица през последното десетилетие многократно са извършвани съвместни проверки с представители на областната администрация, „Напоителни системи“, Басейнова дирекция и пожарната. При всяка от тях е констатирано, че мостовото съоръжение е компрометирано и се нуждае от укрепване или изграждане на нов мост.

Иванов твърди още, че след бедствието през 2022 година държавата е поела ангажимент да подпомогне възстановяването на инфраструктурата в района, но част от обещаното финансиране така и не е осигурено. По думите му общината е започнала да реализира част от проектите със собствени средства, но за решаването на проблема със Стряма е необходима държавна намеса.

Новото предупреждение идва ден след като областният управител Георги Янев заяви пред Под тепето, че сегашният модел за управление и поддръжка на речните корита е изчерпан и настоя за законодателни промени, които да осигурят по-ефективна превенция срещу наводненията. По думите му, сред предложенията, които са обсъждани от областните управители, е създаване на специализирано дружество с необходимия административен и технически капацитет, което да може да извършва цялостна дейност по речните корита. Още по темата четете в статията

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