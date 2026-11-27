Делото за катастрофата с три жертви на Околовръстното в Пловдив стигна до ВКС

Близки на Тодор и Мария Пушкови и 14-годишната им дъщеря Теодора, загинали при тежка катастрофа на Околовръстното шосе в Пловдив през 2025 г., се събраха на протест пред Съдебната палата в София тази сутрин. Акцията е в подкрепа на семейството и е организирана с помощта на сдружение „Ангели на пътя“.

Протестът започна в 8:00 часа, час преди заседанието на Върховния касационен съд, който днес трябва да разгледа жалбата на частните обвинители срещу присъдата на Джунейд Дюлгеров.

10 години затвор за Джунейт Дюлгеров, убил семейство на Околовръстното

Той беше осъден на 10 години затвор и лишаване от право да управлява автомобил за срок от 12 години. Наказанието е постановено от Окръжния съд в Пловдив на 24 февруари 2026 г. след съкратено съдебно следствие, а през юли Апелативният съд потвърди решението.

Пореден протест пред съда в Пловдив: Близки на загиналите на Околовръстното настояват за максимална присъда

Касационното дело е насрочено за 9:00 часа. Близките на загиналите призовават гражданите да проявят съпричастност към по-малкото дете на семейството и роднините му.

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